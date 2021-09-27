泰警官杀人案揭奢华生活 专家：凸显警队贪腐丛生

（曼谷法新电）泰国近期一起骇人听闻的警察杀人案揭露了贪污警官住豪宅开名车的奢华生活，引起社会哗然。专家指出，此案凸显了警员贪污问题，而其恶劣影响已渗入几乎每个社会阶层。

泰国社媒近日曝光警察杀人视频，41岁的那空沙旺府警察局局长提迪山伙同数名警员向毒贩索贿不成，将六个塑料袋套在他头上，导致对方窒息身亡。

月入仅1300美元 个人财富却达1800万美元

提迪山及六名涉案警员后来被逮捕，而警方调查揭露月入仅1300美元（约1760新元）的提迪山在曼谷拥有豪宅，名下有42辆顶级轿车包括一辆价值150万美元的兰博基尼，个人财富估计高达1800万美元。提迪山小名“乔”（Joe），因其生活奢华，外号“乔法拉利”（Joe Ferrari）。

泰国媒体引述高级官员的话说，提迪山的部分财富来自拍卖数百辆被海关没收的豪华车。他已被控谋杀、滥权等罪名，据称反洗钱机构已接获指示，调查其财富来源。

泰国首相巴育2014年发动政变上台执政时，誓言要根除贪污，但提迪山事件显示这七年来警队的贪腐陋习并未受到整肃。朱拉隆功大学政治学者提蒂南指出，警队改革一败涂地，因为贪污者与高层领导勾结，官官相护，而告发他们的人反而遭到惩罚或惨遭灭口。

泰国政府试图推动警队改革，今年初批准国家警察法令修正草案，但至今该草案仍卡在国会辩论阶段，因为国会委员会中有部分成员是前警官，他们刻意抠细节，拖慢审议进程。

学者：巴育需要警方支持不敢贸然推进改革

泰国那黎宣大学讲师钱伯斯说，巴育政府需要警方支持，因此不敢贸然推进改革，以免得罪警方要员。他说：“乔法拉利案带来的改变可能仅仅是促使‘黑警’更为小心地掩饰他们从事的非法活动。”

警察总长苏瓦特将这起丑闻归咎于害群之马，但事实上人民对警察部队的信任早已消磨殆尽。泰国业者无论生意是否合法，从电单车出租车司机、街边摊贩、妓院老板到毒贩，都曾贿赂警察。

根据国际透明组织去年11月发布的调查，泰国近半数受访者坦言曾在之前12个月内贿赂警察。疫情期间，为方便警方执行防疫法令，警察被赋予更大的职权，而这反而助长了警察贪腐之风。从2014年至今，泰国在国际透明组织发布的清廉指数排行榜滑落了19位，目前在180个国家当中排行第104位。