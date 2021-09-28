包括推动新柔地铁与东铁工程 马公布4000亿令吉新五年发展计划

马国首相依斯迈沙比里在五年计划中提出了一个重大目标，即要争取马国在2025年成为高收入与高科技国家，让平均家庭月入达到1万令吉。要实现这个目标，2021年至2025年的年均国内生产总值必须取得4.5%至5.5%的增长。

（吉隆坡综合讯）马来西亚首相依斯迈沙比里公布了总值4000亿令吉（约1293亿新元）的新五年发展计划，重点是继续推动各项大型基础建设以促进国家发展，其中包括备受关注的新柔地铁与东海岸铁路（东铁）工程。

依斯迈沙比里昨天在国会下议院提出了“第12马来西亚计划：2021年至2025年国家发展计划”，这是他上月执政后首次宣布发展大计。

其中，新柔地铁与东铁这两个特大项目确定继续推进，预计都在2026年完工。

新马两国领导人2010年宣布兴建衔接新柔两地的地铁系统，并在2018年1月正式签署双边协定。此工程原定2019年动工，2024年底启用。可是，马国过后两度更换政府，加上冠病疫情冲击，导致项目自2019年4月暂停至去年7月才宣布恢复，通车日期也因此推后两年。新柔地铁在新山的武吉查卡站已在去年11月动工，在新加坡的兀兰北站则在今年1月动工。

全长688公里的东铁是前首相纳吉2016年与中国签署的重大基础建设项目，原计划斥资约655亿令吉。希盟政府2018年上台后与中方谈判，将成本大减三成至约440亿令吉。国盟政府去年3月上台后，于9月批准恢复纳吉政府规划的东铁路线，成本增至约500亿令吉。

依斯迈：政府须更公平 让各族群享受国家发展成果

依斯迈沙比里的五年计划也提出了一个重大目标，即要争取马国在2025年成为高收入与高科技国家，让平均家庭月入达到1万令吉。要实现这个目标，2021年至2025年的平均每年国内生产总值必须取得4.5%至5.5%的增长。

不过依斯迈沙比里强调，要落实这个目标有很多挑战，尤其是马来社群面临收入分配不均、贫困率和失业率高的问题，而且高度集中于低技能职业类别，马来族企业家也高度依赖政府的援助。

他指出，调查显示，在马国各族群中，马来族的赤贫率及失业率都最高。去年，马来族赤贫率为7.2%，印度族4.8%，华族1.4%。去年全国总失业人数逾71万人，其中57.1%是马来族。他承认，各族群都有贫穷人口，政府因此必须更公平地让所有人都能享受国家发展的成果。

在平衡发展与环保方面，依斯迈沙比里说，马国将不再增建新的燃煤发电站，并希望最快能在2050年成为碳中和国家。他承诺，政府将推出全面的国家能源政策，并透过西马多座天然气发电站逐步取代燃煤发电站，以更干净的方式发电。

此外，马国政府希望太阳能、生物质能及生物气体等可再生能源发电项目到了2025年可贡献总发电量的三成。

政府也批准了多项计划，要加强马国在宇航、电子、未来工业与知识产权等领域的发展。