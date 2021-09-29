总审计司报告：对国家安全构成风险 马第二家园计划没核实家属有无犯罪

马国总审计司报告指出，第二家园计划59名参与者携带的107名家属没有附上良好行为证书，相关单位也没有规定其他方式来核实家属在原籍国有没有犯罪行为。

（吉隆坡综合讯）马来西亚总审计司报告指出，马来西亚第二家园计划没有要求参与者家属附上良好行为证书，证明没有犯罪行为，这将对国家安全构成风险。

根据报告，由于缺乏综合数据和移民局出入境系统（MyIMMs）内部管控薄弱，第二家园计划（MM2H）的管理也被发现效率低下。

“审计后进一步发现，59名参与者携带的107名家属没有附上良好行为证书，因为没有规定说家属一定要提呈有关证书。同时，相关单位也没有规定其他方式来核实家属在原籍国有没有犯罪行为。”

无论如何，内政部秘书长旺阿末达兰早前宣布，第二家园计划将于今年10月重新启动，并制定10项新条件，其中包括所有申请人及家属须提呈良好行为证书。

规则或程序不明确 当局难以监督和评估计划

此外，审计报告发现不明确的规则或程序，使旅游、文化及艺术部和移民局难以有效监督和评估这项计划的成果。自该计划于2002年启动以来，每月1万令吉（约3247新元）最低固定收入要求从未被审查。申请者的健康状况与认证不相符也会带来传播危险传染疾病的风险。

根据第二家园计划的条件，申请者可携带配偶，年龄21岁以下的未婚孩子及60岁以上的父母，但报告指出，由于规则不统一，参与者孩子即使超过21岁，也享有作为家属的资格。另一个弱点是当有参与者和其家属在马国工作时，没有遵守该计划的规定，并且由于缺乏监管，无法对公司或代理人的不当行为采取法律行动。

报告说，总体而言，第二家园计划在2015年至2019年9月期间反应良好，参与人数有2万1292人，超过既定目标的1万7500人。

报告建议参与者使用智能卡，同时整合功能，如记录参与者的购房信息、居住和就业信息，以更有效地进行监控。

据《中国报》今年初报道，一个澳门电话诈骗团伙的台湾头目，七年前潜逃到马国被捕后，警方发现其妻是第二家园计划签证持有人。

柔佛苏丹谕令联邦政府尽速检讨并改善苛刻条件

另一方面，柔佛苏丹依布拉欣星期天（26日）在新山王宫接见首相依斯迈沙比里时，谕令联邦政府尽速检讨第二家园计划所拟定的苛刻条件并作出改善。

他说，柔佛和新加坡仅一水之隔，第二家园计划成为柔佛增进收入来源之一，也是马国经济增长的主要的贡献州属之一。

香港《南华早报》早前报道，柔州森林城市发展商碧桂园控股由于冠病疫情冲击，以及马国去年宣布检讨第二家园政策而暂时冻结，过去18个月只卖出不到10个单位的房子，并裁退超过六成马国员工。

据报道，碧桂园2019年在马国约有1700名员工，在过去18个月经历三轮裁员后，截至今年6月只剩下约500名员工。