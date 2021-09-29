人道危机不断加深 联合国报告：缅甸约有300万人急待救援

（联合国新华电）联合国报告，缅甸正面对人道危机，约有300万人急待救援。

联合国人道事务协调署周一报告，军人2月1日发动政变的后续影响以及冠病疫情持续恶化，使这场人道危机不断加深。

根据报告，缅甸目前需要人道援助的300万人中，多达200万人是军人政变发生后被确定陷入困境的。其中最脆弱的是居住在反政变示威活动最激烈的城市和城郊地区的家庭，尤其是在仰光和曼德勒，还有在缅甸东南部和西部受武装冲突影响的人们。

人道事务署指出，自2月1日以来，已有超过22万人因武装冲突以及总体不安全局势而流离失所，情况最严重的包括克钦邦、掸邦、钦邦、克耶邦、克伦邦，以及中部实皆省（Sagaing）和马圭省（Magway）的一些城镇。

据报，虽然一些人在局势较稳定后已重返家园，但仍有许多家庭生活在无保障的环境中，如丛林和偏远地区。这些家庭经常无法获得基本生活所需，包括住所和粮食以外的基本生活物资。

冠病检测率低 实际病例数或比官方数字高

长期处于不安的若开邦虽然已平静下来，但形势依然严峻，特别是粮食不安全问题最令人担心。掸邦北部和若开邦的流离者营地和社区都出现了粮食短缺的情况。

缅甸的冠病确诊病例近来有所放缓，但每日新增仍超过1000起，感染率仍超过7%，情况仍吃紧。

联合国人道事务署说，缅甸的冠病检测率其实非常低，因此实际病例数可能比官方数字高得多。

截至27日，缅甸官方的累计冠病病例近46万起，累计死亡病例逾1万7500起。