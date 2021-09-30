依斯迈：雪隆布城甲州明起进入复苏第三阶段 吉州“升级”后全马已无州属留在首阶段

（吉隆坡综合讯）马来西亚冠病疫情日益改善，首相依斯迈沙比里宣布，从10月1日起，吉隆坡、雪兰莪、布城及马六甲将进入国家复苏计划第三阶段。吉打则从首阶段进入第二阶段，这意味全国已经没有其他州属或直辖区处于首阶段。

依斯迈沙比里昨天发布声明表示，从下个月起，纳闽和森美兰目前处于防疫管制最宽松的第四阶段。吉隆坡、布城、雪州、马六甲、玻璃市、彭亨、砂拉越和登嘉楼将处于第三阶段。他说，到时仍处于第二阶段者有吉打、霹雳、槟城、吉兰丹、柔佛和沙巴。

依斯迈沙比里表示，马国的冠病基本传染数已逐渐降低，前天的全国基本传染数为0.88，需要进入加护病房的冠病重症患者也日益减少。“目前基本传染数低于1.0，只要大家遵守标准作业程序，政府预计单日新增病例也将减少。”

更多类别马国民众出国不必申请出入境准证

他也说，全国截至前天已有85.1%成年人口完成接种疫苗。“如同我9月22日的宣布，只要九成成年人口完成接种疫苗，政府将允许跨州。”

此外，马国移民局宣布放宽出境管制措施，让更多类别的马国民众出国时不必申请“马国出入境准证”（MyTravelPass，MTP）。

移民局总监凯鲁昨天发布声明表示，新增类别包括获得外国大学录取的新生及两名陪同者、出国留学者及两名陪同者、出国考试的学生及两名陪同者、处理重病或死亡等紧急事项者、在国外注册结婚而出国与配偶会面者、参与体育、研讨会和会议者，以及参与人道救援任务者。

马国及外国的外交官，以及持有外国居留证或其他长期准证者，出国时则继续不必申请“马国出入境准证”。但所有豁免申请“马国出入境准证”者，出入境时都必须备齐相关文件。

冠病疫情方面，当地昨天新增1万2434起病例。这虽比前天的1万1332起有所增加，但仍是马国单日病例连续19天低于2万起。

卫生总监诺希山在社交媒体通报疫情时表示，马国的累计确诊病例有223万2960起，昨天康复的冠病患者有1.7万人，加护病房重症患者有871人，其中378人需要呼吸器。死亡病例方面，马国前天截至午夜通报240起死亡病例，累计死亡病例2万5935起。