缅元9月起大贬逾60% 食品和燃料价格暴涨

（仰光路透电）缅甸自今年2月发生军事政变以来经济下滑，缅甸货币从9月起就贬值超过60%，导致食品和燃料价格暴涨。

国际危机非政府组织缅甸问题高级顾问霍西说：“眼前的情况会让缅甸将领深感不安，因为他们对缅元汇率相当执著，将它视为缅甸经济的晴雨表和军政府的成绩单。”

为阻止缅元汇率下跌，缅甸中央银行8月尝试将缅元兑美元汇率限制在其参考汇率的0.8%左右，但由于汇率压力加大，央行被迫于9月10日放弃此政策。

由于美元严重短缺，好些货币兑换商被迫关门歇业。仍在苦苦挣扎的兑换商周二开出的兑换率为1美元兑2700缅元，这与9月1日的1美元兑1695缅元，以及2月1日军方发动政变推翻翁山淑枝领导的民选政府时的1美元兑1395缅元相差甚远。

世行：缅甸经济在2021财年将萎缩18%

世界银行本周一发表报告预测，在政治不稳定和冠病疫情的综合影响下，缅甸经济在2021财年将萎缩18%，并说，缅甸将出现东南亚地区最大的就业萎缩。到明年初，缅甸贫困人口将倍增。

缅甸一家银行高级行政人员说：“缅甸政局越混乱，缅元汇率就会越糟糕。”

军方夺权后，大批民众连夜在银行门口排队提取积蓄，有些人则购买黄金，但缅甸商都仰光的一名珠宝商披露，近来许多陷困的人急于将黄金脱手。

缅央行并没有说明为何会在本月初放弃其管理浮动汇率的政策，但分析员认为，央行的外汇储备似乎见底。世界银行的数据显示，截至2020年底，缅央行仅剩76.7亿美元（约104亿新元）储备。

缅甸经济危机导致主食价格飙升，目前一袋48公斤大米的价格为4万8000缅元（约34.80新元），较政变发生时涨了近40%，而汽油价格几乎翻倍，达每升1445缅元。

这场危机也冲击企业，尤其是那些须要进口原材料的企业。仰光一家塑料袋制造商透露，他被迫提高价格，销售额下降了约30%。

缅甸去年的人均国内生产总值仅1400美元。仰光一名居民表示，他已不对缅甸的发展方向抱有任何幻想，并说“人们会变得更穷”。