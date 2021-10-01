马国公务员11月1日前须完成疫苗接种 否则将受纪律处分 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年10月1日 5:00 AM 吉隆坡将进入防疫管制较宽松的国家复苏计划第三阶段，完成疫苗接种的市民开始全家出动到公园散心解闷。（法新社） 字体大小: 小 中 大 马国公共服务局说，如果公务员拒绝接种，按1993年公务员（行为与纪律）条例，将受到纪律处分。目前公务员的接种率达98％，少数还未注册接种者共有1万6902人，仅占1.6％。（吉隆坡综合讯）马来西亚政府昨日限定所有联邦公务员必须在11月1日之前完成冠病疫苗接种，否则将会受到纪律处分。同时，卫生部将探讨如何应对拒绝接种者并调整防疫规定，可能实施强制全民接种或规定某领域必须接种或不让拒接种者享有某些公共生活的便利。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 马来西亚 冠病 疫苗 接种 胡志明市放宽防疫措施 准更多商业与社交活动重启 调查： 受疫情与长期燃油短缺影响 委内瑞拉约四分三人口陷赤贫