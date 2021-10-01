马国公务员11月1日前须完成疫苗接种 否则将受纪律处分

马国公共服务局说，如果公务员拒绝接种，按1993年公务员（行为与纪律）条例，将受到纪律处分。目前公务员的接种率达98％，少数还未注册接种者共有1万6902人，仅占1.6％。

（吉隆坡综合讯）马来西亚政府昨日限定所有联邦公务员必须在11月1日之前完成冠病疫苗接种，否则将会受到纪律处分。同时，卫生部将探讨如何应对拒绝接种者并调整防疫规定，可能实施强制全民接种或规定某领域必须接种或不让拒接种者享有某些公共生活的便利。