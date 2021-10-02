竞选活动开跑 菲前拳王帕奎奥率先提交总统竞选表格

菲律宾将在明年5月9日举行全国和地方选举，选出1万8000个新政府职位，包括总统、副总统、国会议员、地方行政长官和议员等。

（马尼拉综合电）菲律宾2022年大选登记和竞选活动昨天正式开跑，周三才刚宣布告别拳坛的菲律宾参议员帕奎奥率先提交了参加总统选举的竞选表格。

菲律宾将在明年5月9日举行全国和地方选举，选出1万8000个新政府职位，包括总统、副总统、国会议员、地方行政长官和议员等。

这六年一度的大选是菲律宾一大盛事，长达一周的候选人登记期更像是节庆日的大型聚会，往往会吸引数万名政客、明星和其他名人在拥护者的呐喊助威下前往登记。

不过，在菲律宾冠病疫情依然严峻的情况下，这次大选竞选开跑少了往年的喧哗。身穿枣红色上衣、戴着印有国旗的口罩的帕奎奥（Manny Pacquiao），昨天在仅数十名高举布条民众的支持下，与妻子和竞选搭档阿蒂恩扎（Lito Atienza）到选举局提交候选人资格证书。

被问及若是当选有何计划时，帕奎奥说：“我的首要工作是应对冠病大流行，然后再协助振兴经济。”

现年43岁的帕奎奥是菲律宾传奇拳王，曾获得八个不同级别的世界拳王金腰带。他自2016年加入执政党“菲律宾民主—人民力量党”（PDP－Laban）以来，就深得现任总统杜特尔特的信任，一直被外界视为是后者的潜在接班人之一。

然而，帕奎奥在去年12月接任民主—人民力量党主席一职后，两人就渐行渐远，近期更是一再就杜特尔特对中国的立场和贪腐问题提出批判，导致两人关系每况愈下。

现年76岁的杜特尔特将于明年6月任满。按照菲律宾宪法，总统任期只限一任六年，不得连任。

民主—人民力量党在9月8日提名参议员邦戈（Christopher“Bong”Go）和杜特尔特分别竞选下一任总统和副总统。一般认为，杜特尔特是要借此继续掌握大权。不过，邦戈尚未接受提名。

帕奎奥是由民主—人民力量党另一派系提名角逐总统，而他最后挑选了现任众议院副议长阿蒂恩扎为副手。

民调：帕奎奥支持率排第四

最新的民调显示，帕奎奥在多名热门总统候选人中的支持率仅排第四，但帕奎奥却对民调结果不以为意。他说：“穷人的心声没有被听到。”

根据多项民调结果，杜特尔特的女儿莎拉是当选下一届总统的头号热门，但她早前曾表明若父亲竞选副总统就不会参选。另一名热门人选是菲律宾前独裁总统马可斯的唯一小儿子小马可斯。

除了帕奎奥，首都马尼拉市长莫雷诺（Isko Moreno）和参议员拉克森（Panfilo Lacson）也在早前正式宣布将竞选总统。

一名分析师海达里安指出，菲律宾总统选举向来存在许多“固有的不可预测性”，因此现在就选出总统选举的可能优胜者还为时过早。

海达里安说：“谁能够胜出很大的程度上取决于谁会参选，会有多少人参选，总统候选人辩论结果，还有候选人会采取什么样的竞选手段。”

学者：个性和知名度

在菲律宾是赢得选票关键

候选人在竞选活动上除了演讲，唱歌跳舞也是常有的事。马尼拉雅典耀大学院长门多萨表示，在一个个性和知名度是赢得选票关键的国家，出奇的竞选手段可提高鲜为人知的候选人当选的机会。