依斯迈：确诊病例下降 马各经济领域12月可全面开放

（吉隆坡综合讯）马来西亚首相依斯迈沙比里指出，马国的冠病确诊病例已开始下降，预计今年12月各经济领域可全面开放。

他在国会接受马国媒体联访时说：“新增病例开始减少，全国传染数也下降了……如今政府已开放许多商业活动，人民的良好情绪正在上升。我预计再多一两周，全国成年人口的接种率就会达到90%，届时就可以开放跨州。”

马国昨天（10月2日）新增1万零915起确诊病例，是近两个月来的单日最低，累计达226万8499起。周五通报121起包含积压病例在内的死亡病例，累计死例2万6456起。

凯利：民众须为开放跨州后确诊病例回升做好心理准备

不过，卫生部长凯利提醒，一旦开放跨州，人口流动和聚会都会增加，民众须为确诊病例回升做好心理准备。

他昨天在社交媒体表示，截至10月2日，马国已有逾86%成人完成冠病疫苗接种，距离解除跨州禁令的90%目标只差4个百分点。

针对有网民促请政府以新加坡近来疫情升温为鉴，谨慎看待开放跨州一事，凯利回应说，该部密切关注新加坡接种率高，但确诊病例仍一再攀高的情况。“最重要的是检测、追踪、隔离及支援那些需要特别照顾的病例……我们要对自己的行为负责，如有症状就要检测，确诊的话就赶紧隔离。”

他也透露，政府已开始就采购有效对抗冠病的新药物，如美国默克公司（Merck & Co.Inc.）研发的冠病口服药，启动谈判工作。“我们正过渡到与冠病共存的阶段，除了疫苗，也需要新的治疗方法。我已代表政府开始协商采购经临床试验有效的药物。”

默克公司周五公布，研发中的冠病口服药莫诺匹拉韦（molnupiravir）可使重症和死亡风险降低一半。一旦获得美国当局批准紧急授权使用，将是全球首款冠病口服药。