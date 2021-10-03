不参加明年副总统选举 杜特尔特宣布退出政坛 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年10月3日 5:00 AM 杜特尔特（左）昨天陪同执政党参议员邦戈提交表格登记竞选副总统。（路透社） 字体大小: 小 中 大 菲律宾总统杜特尔特宣布退出政坛，不会参加明年的副总统选举。他这个出人意料的举动，加深外界猜测他在为女儿问鼎总统铺路。杜特尔特周六（10月2日）陪同执政党参议员邦戈（Christopher“Bong”Go）前去登记竞选副总统时对媒体说：“今天，我宣布退出政坛。”按照菲律宾宪法，总统任期六年，不得连任。现年76岁的杜特尔特将于明年6月任期届满。杜特尔特所属的“菲律宾民主—人民力量党”（PDP－Laban）先前曾提名邦戈为该党总统候选人，并在8月发出消息说，杜特尔特同意代表该党竞选副总统。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 杜特尔特 菲律宾 马国首相：朝野签署合作备忘录后 国会没再出现谩骂混乱局面 马国朝野休兵 各党暗流汹涌