不参加明年副总统选举 杜特尔特宣布退出政坛

菲律宾总统杜特尔特宣布退出政坛，不会参加明年的副总统选举。他这个出人意料的举动，加深外界猜测他在为女儿问鼎总统铺路。

杜特尔特周六（10月2日）陪同执政党参议员邦戈（Christopher“Bong”Go）前去登记竞选副总统时对媒体说：“今天，我宣布退出政坛。”

按照菲律宾宪法，总统任期六年，不得连任。现年76岁的杜特尔特将于明年6月任期届满。杜特尔特所属的“菲律宾民主—人民力量党”（PDP－Laban）先前曾提名邦戈为该党总统候选人，并在8月发出消息说，杜特尔特同意代表该党竞选副总统。