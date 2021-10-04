依斯迈：马国料12月或更早开放边境

（吉隆坡综合讯）马来西亚首相依斯迈沙比里说，他已经指示柔佛州政府与新加坡讨论重启互惠绿色通道，而马国预计今年12月或更早开放边境，民众到时出国或外国旅客入境都不必事先提出申请等待批准。

《星洲日报》报道，依斯迈沙比里说：“我上周去了柔佛，要求柔佛州秘书阿兹米和新加坡讨论开放互惠绿色通道。”

新马两国去年8月开始落实互惠绿色通道（RGL）和周期性通勤安排（PCA），让两国的公务和商务人员，以及相关证件持有人可往来两地。马国冠病疫情去年底反弹和恶化后，新加坡今年2月初宣布暂停互惠绿色通道措施，马国则在5月暂停。

依斯迈沙比里日前在国会接受六家媒体联访。当记者询问依斯迈沙比里到时是否开放边境，让许多与家人分隔两地的马国民众团聚，他说：“是的。可能（比12月）更早。”

他说，在新加坡工作或居住的马国民众已经一年多无法回国，因此他认为有必要重启互惠绿色通道。

“更重要的是，20多万在新加坡工作而每天往返两地的马国民众。这些人因新加坡还没开放边境而回不来，他们（因疫情）已受苦一年多了。”

到时出入境将不必事先申请

他透露，政府到时将取消移民局接受出入境申请的“My Travel Pass”平台，这意味着马国民众出国或外国旅客入境都不必事先提出申请。他强调，到时回国的马国民众或入境马国的外国旅客仍须强制隔离。目前隔离期是14天。

他承认，马国之前每日新增病例居高不下，新加坡因此无法准许马国民众入境，互惠绿色通道也暂停了。“我们如今虽然有点担心新加坡单日新增病例达到每天约2000起，但我们仍将继续与新加坡讨论开放边境事宜。”

马国单日新增病例连续82天超过1万起后，昨日回降至9066起。截至周六，马国已有62.8%的总人口完成疫苗接种，其中成年人口中的87.2%已完成接种。

国家复苏理事会主席慕尤丁在面簿贴文说，随着越来越多人完成疫苗接种，马国卫生系统所承受的压力减缓，这将促使政府开放更多经济和社交领域，人们也能更快在疫情新常态下恢复日常生活。这些都将加速国家复苏。