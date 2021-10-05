巫统等四议员内讧撤回支持 首长苏莱曼承认甲州国盟政府已倒台

马六甲四名州议员昨天宣布撤回对首长苏莱曼的支持，这导致苏莱曼领导的州政府在州议会只剩13席，即不及执政门槛。苏莱曼昨天承认州政府已经被推翻，是否解散州议会将由甲州元首莫哈末阿里决定。

（马六甲综合讯）马六甲变天的可能性似乎越来越大。四名州议员昨天正式宣布退出执政甲州的国盟，并撤回对首席部长苏莱曼的支持。他们过后与马六甲希盟11名州议员召开记者会，称已有超过半数州议员不支持苏莱曼，甲州国盟政府已经倒台，要苏莱曼立即辞职。

阿末扎希：应解散议会并举行州选举还政于民

苏莱曼昨天承认州政府已经被推翻，并表示对出走的四名国盟州议员感到失望。他说，是否解散州议会将由甲州元首莫哈末阿里决定。巫统主席阿末扎希昨天则在国会表示，他不介意巫统失去甲州政权，但最好还是解散马六甲州议会并举行州选举，还政于民。

马六甲州议会共有28席，按州宪法，执政者必须掌握至少15席；国盟为首的州政府目前占17席，希盟11席。上述四名州议员宣布与希盟合作后，苏莱曼领导的州政府在州议会只剩13席，即不及执政门槛。

这是首相依斯迈沙比里上任以来，首次发生“凑人数推翻政府”事件。

依斯迈沙比里与希盟9月13日签署了“政治转型与稳定谅解备忘录”根据备忘录，希盟同意不在国会拉拢执政阵营的议员以推翻联邦政府，换取政府同意一些改革项目。

不过，此次出事的是马六甲州政府而并非联邦政府，因此希盟的做法是否违反备忘录，以及此事是否会影响希盟与依斯迈沙比里政府的合作，都还有待观察。

甲州巫统：开除两出走州议员党籍

这次的马六甲事件是巫统州议员及前州首长依德利斯哈伦发动的，其他三名参与者包括另一名巫统州议员、一名土著团结党州议员和一名独立议员。

马六甲巫统主席阿都拉勿与苏莱曼等巫统州议员昨天也召开记者会。阿都拉勿在会上说，是否解散州议会将由甲州元首莫哈末阿里决定。他也宣布开除两名出走州议员的党籍。

莫哈末阿里去年6月出任甲州元首。他也来自巫统，在1999年至2013年出任甲州首长，过后交棒给此次事件的关键人物依德利斯哈伦。

甲州希盟主席阿德里昨天宣布，他们已致函甲州元首并希望尽快觐见。不过，甲州元首特别秘书诺阿兹米阿末同日表示，还未收到任何政治人物的信函。他说，莫哈末阿里上周四开始防疫隔离。换言之，希盟必须等隔离期结束了才能觐见。

马六甲几十年来一直由巫统领导的国阵执政，直到2018年政局大变天，希盟不只在大选中胜出，还拿下甲州议会28席中的15席而取得州政权。去年2月底发生喜来登事件后，国盟推翻希盟州政府而上台。据传，依德利斯哈伦当时有意再当州首长，但最终却由巫统另一州议员苏莱曼出任。两人从此一直不和，最终导致这次“巫统州议员对巫统州首长发难”事件。换言之，这次事件其实是巫统内讧引发的。