印尼“塑料”博物馆凸显污染危害 盼人们停用一次性塑料品

（雅加达／曼谷综合电）印度尼西亚环保人士利用塑料垃圾打造了一个博物馆，希望借此凸显塑料污染对海洋生物构成的危害，提醒人们停止使用一次性塑料袋和塑料瓶。

这个位于东爪哇省泗水以北锦石县（Gresik）的塑料垃圾博物馆耗时三个月落成，它是由1万多个从河流及沙滩捡来的塑料废品组成，包括塑料袋、塑料瓶、包装袋和吸管。

主要展品是一尊爪哇人广为膜拜的繁荣女神塑像，它的长裙由一次性家用品包装袋拼凑而成。博物馆创始人普里吉说：“我们要向人们传达的信息是停止使用一次性塑料制品……这些塑料品很难再循环使用……从今天起，我们应该停止使用一次性塑料品，因为它会污染海洋，也就是我们的食物来源。”

印尼塑料垃圾问题严重，其排入海洋的塑料垃圾量之多在全球排名第二，仅次于中国。中国、印尼、菲律宾、越南这四国制造的海洋塑料垃圾占全球总量过半。印尼试图管控塑料包装袋的使用，但收效不佳。

塑料垃圾博物馆自上月初开放以来，吸引了至少400名参观者。学生艾哈迈德表示，该博物馆让他意识到塑料垃圾问题的严重性。他说：“我会改而使用环保袋，而买饮料时，我会自备水杯。”

塑料垃圾博物馆成了自拍热点，许多参观者喜欢在挂了数千个水瓶的展品前拍照，然后上传到社交媒体。学生阿佑说：“我会改而买可重复使用的物品例如水壶，不再买塑料瓶。看到这里如此多的废品，我感到悲哀。”

泰国将回收塑料瓶 制成防护服捐给各大医院

另一方面，泰国一个名为“减塑”的民间组织携手多个团体及曼谷市政府，发起了“分类塑料瓶，帮助医护人员”项目，将回收的塑料瓶制成个人防护服（PPE）捐给各大医院。

自7月起，泰国单日新增确诊病例和死亡病例连续达到新高。尽管8月底疫情趋缓，但每日新增确诊病例数居高不下，使泰国医疗体系始终处于紧绷状态，防护服等医疗物资更是紧缺。

“减塑”负责人梅塔说，疫情期间，由于多数人居家办公，餐厅也长时间关闭，外带餐食成为人们生活中的常态，这也导致塑料垃圾急剧增加。“泰国以前就有使用塑料瓶制作衣服的项目，但使用的都是进口的塑料。所以我们就在想，为什么不在泰国寻找合作工厂直接生产，这样既可以解决国内的塑料垃圾问题，又可以帮助医护人员”。

曼谷市政府环境办公室主任维拉表示，回收的塑料瓶被运送到泰国东部罗勇府的纺织企业兴懋公司加工，先熔解，拉制成涤纶纤维，织成面料后即可制作防护服。

兴懋公司副董事长素颇说：“出于防疫需求，市面上的防护服通常是一次性使用，但我们生产出能够重复穿着20次的面料，前提是要经过正确的消毒清洁。我们还在努力研发能够重复穿着40次的面料。”