副卫长：全国医院床位依然吃紧 菲单日病例下降 或因检测量减少造成

（马尼拉综合讯）菲律宾近来单日新增确诊病例下降，但当局表示，这可能只是各地冠病检测量减少造成的假象，全国医院的床位依然吃紧。

《菲律宾每日询问者报》报道，德尔塔变种病毒株导致菲国9月份每日新增确诊病例介于1.7万起至2万起，日均死亡病例122起。但卫生部数据显示，马尼拉大都会和吕宋岛其他地区以及棉兰老岛，新增病例数目开始下降。米沙鄢群岛（Visayas）疫情也有所改善。全国17个地区中，只有六个仍被列为高风险区。

然而，菲律宾卫生部副部长维吉尔在周一在记者会上指出，这些数据未必反映真实情况。她说，马尼拉大都会一些地方政府承认，他们的冠病检测量过去两周都减少了。

菲国过去一周每日冠病检测量为6万9055次，较前一周下降了11.8%。全国17区中有14区的定量反转录聚合酶链式反应（RT-PCR）检测量也减少了，降幅最大的正是全国疫情震中的马尼拉大都会。

据卫生部，确诊病例数“减少”并未缓解医院的拥挤。目前全国加护病房床位使用率仍高达73%，普通病床使用率则为64%。多数地区的医疗体系仍处于紧绷状态。

维吉尔强调，至今仍有许多人入院。“我们不想让公众产生虚假的希望。我们必须提供准确的数据，并在确定后才告诉大家‘疫情已经放缓、入院人数已经减少’。”她也说，卫生部的冠病病例通报系统过去三周出现技术问题。

原定年底前70％人口接种 如今目标延后到明年2月

此外，菲律宾当局原本预计今年底前能达到70%人口完成疫苗接种的目标，但现在得把这个目标延后到明年2月。

负责监督菲律宾疫苗接种计划的加尔维斯说，该国一半的人口能在今年底前完成接种，施打最高达1亿6000剂疫苗。菲律宾人口约1亿1000万，目前约有23%的人口已经完成疫苗接种。

另一方面，菲律宾13个知名学术、商业与宗教组织周一发布联合声明，要求当局启动调查政府是否滥用13亿美元（约17.7亿新元）冠病防疫资金。总统杜特尔特之前拒绝启动调查，并下令内阁14名相关部长不必理会参议院听证会的传召而引起争议。

杜特尔特在周一晚间发表演说时，再次抨击参议院的调查行动。他说：“完全没有虚报或贪污的证据。”他希望参议员别借调查作为“拉抬选情的猎巫行动”。他说，他不反对参议院展开调查，但他反对耗费时间的公开听证会，因为这将影响相关内阁部长的工作。

菲卫生部昨天通报新增9055起确诊病例，累计超过261万起，死亡病例数据则因技术问题无法更新，维持在3万8828起。