希山慕丁：吸取沙巴州选引发疫情教训 选委会等应评估风险才决定甲州州选

马国防部高级部长希山慕丁认为，各单位应研究专家们的意见，分析和观察冠病疫情的发展后，才决定是否让甲州举行选举。卫生总监诺希山则强调，马国仍未走出疫情困境，因此不建议举行州选。

（吉隆坡综合讯）马来西亚国防部高级部长希山慕丁认为，选举委员会等单位应从安全角度研究和评估风险后，才决定是否举行马六甲州选，以避免沙巴州选后暴发第三波疫情的局面重演。

同时，卫生总监诺希山建议勿举行甲州选，他说：“如同沙巴的情况，我们建议勿（举行）选举，因为我们仍未走出困境。”

希山慕丁昨日（10月6日）出席一项活动后对媒体说，各单位须从沙巴州选举发生的后果吸取教训。“选委会、国家安全理事会、卫生部等须研究专家们的意见，分析和观察冠病疫情的发展后才决定。”

他坦言，自己想知道在甲州举行州选举带来的影响，各方面安全与风险考量如疫情现况、公共卫生和民众健康影响等，这会是政府在决定应该为甲州局势采取什么行动时的考量。“我们的目的是要拯救人民。”

安华：希盟不同意甲州议会解散做法及程序

询及何时开放跨州，他说，如果成年人口达到90%疫苗接种率，就能实现这一目标，但这得交由首相宣布。截至5日，马国成年人口疫苗接种率达88.74%，也许这几天就能达到90%。

马国选委会前天已接获甲州议会解散的正式通知，按甲州宪法须在60天内举行州选。

前首相纳吉昨日在面簿发贴文以砂拉越展延州选为例，建议展延甲州选举，毕竟甲州在实施一段时期的行动管制令后，刚恢复各领域的经济活动。

在野的希望联盟（希盟）及人民公正党主席安华说，希盟不同意甲州议会解散的做法及程序。不过，若确定举行州选，希盟只能“背水一战”。

甲州将颁布紧急状态令？净选盟对传闻深表关注

之前，甲州希盟主席阿德里质疑原甲州首长苏莱曼将担任看守政府的合法性，因此计划将此事带上法庭。

维权组织干净与公平选举联盟（净选盟）2.0对有传闻指甲州议会解散后不会举行选举，反而会颁布紧急状态令一事深表关注，并指此传闻若属实，不仅让巫统继续控制甲州政府，甚至可能在没有州议会监督下，只手遮天批准2022年财政预算案。

公共卫生和流行病专家认为，尽管成年人口接种率高，但基于存在染疫风险，且还未准备好进入地方流行病阶段，因此不建议目前举行任何形式选举。

国大公共卫生专家莎丽花博士接受《星洲日报》访问时说，青少年和小孩仍有感染风险，而选举期间必定会举行一些涉及群聚的拉票活动，因此在择定选举日期前，相关单位必须拟定一套完善和有效的防疫标准作业程序。

博特拉大学流行病学家玛丽娜博士说，任何选举都应该推迟，直至风险评估显示民众可安全参与这些公开活动。