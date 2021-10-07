曼谷北部暴雨成灾 大城府逾40寺庙遭淹没

（大城路透电）泰国再降暴风雨，泰国首都曼谷北边的历史文化名城大城府洪水泛滥，超过40座寺庙遭淹没。

受热带风暴“电母”（Dianmu）影响，自9月23日以来，泰国北部、东北部和中部地区持续出现强降雨，共有32个府暴发洪涝灾害，造成9人遇难，近30万户家庭受灾。

虽然好些府的洪水已逐渐消退，灾情得到控制，但仍有16个府依旧处于一大片水泽中，其中就包括拥有许多历史文化遗迹的大城府（Ayutthaya）。这两天持续下降豪雨，让疲于保护大城府古迹的僧侣苦不堪言。

在其中一个受灾寺庙萨图寺，僧侣们划着小船穿梭在寺庙中，这里部分的水位只到大腿的位置，但有一部分却深到颈部。

该寺庙主持帕里亚透露，寺庙周边的地区都深陷洪灾当中。他说：“这是10年来最严重的一次水灾。”

气象局预测，下周东北部地区可能会迎来又一场热带风暴。

泰国受灾情况严重，引发2011年特大洪灾惨况重演的担忧。当年多场暴风雨同时来袭，酿成特大洪灾，造成400人丧命和200万户家庭受灾。

不过，专家指出，目前自北而南纵贯泰国全境、途经曼谷的湄南河水位较2011年时相对低许多，加上有了2011年的抗洪经验，政府的水管理计划已显著改善，不但建造防洪堤坝，也扩建防洪储水区，相信下来三周情况会恢复正常。