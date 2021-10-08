启动“沙盒计划”三个月 普吉岛吸引4万外国游客创8000万元收益

普吉岛7月实施“沙盒计划”，已完成冠病疫苗接种的外国游客可以进入该岛并无需隔离，14天后若冠病检测呈阴性，则可以跨府到泰国其他地区旅游。从10月1日起，这项计划的14天普吉岛强制停留期缩短至七天。

（曼谷综合电）泰国普吉岛启动“沙盒计划”三个月内，吸引超过4万2000名外国游客入岛，创造经济收益逾20亿泰铢（约8050万新元）。

普吉岛7月1日开始实施“沙盒计划”，已完成冠病疫苗接种的外国游客可以进入该岛并无需隔离，14天后若冠病检测呈阴性，则可以跨府到泰国其他地区旅游。从10月1日起，这项计划的14天普吉岛强制停留期缩短至七天。

《曼谷邮报》报道，泰国旅游局普吉岛办事处主任纳塔西里周四透露，7月1日至10月5日，普吉岛共迎来4万2006名外国游客，其中以来自美国、英国、以色列、法国、德国的长途旅客居多，经济收益达20亿泰铢。

纳塔西里说：“我们原本定下的目标是10万名游客，因为我们以为会有长途和短途旅客，但截至目前大多数游客来自欧美。”

泰国旅游局有信心通过普吉岛“沙盒计划”入境泰国的游客会继续增加。纳塔西里说：“我们看到有良好迹象显示普吉岛旅游业正在复苏。”

今年7月至明年2月，酒店收到的住房预订共75万4777个房晚，其中10月占了16万8759个房晚。

与此同时，普吉府卫生局局长库萨克说，该府的冠病感染率正在下降。“过去一周，每天有170至180人受感染。周二，除了175个本土感染病例，另有四名确诊病例是通过普吉岛沙盒计划入境的。”

旅游业是泰国重要经济支柱，泰国政府正逐步重启旅游业，并定下目标要在明年赚取至少8820亿泰铢旅游收益（约353亿新元）。

泰国政府副发言人特莱素莉在声明中透露，泰国旅游局正与商家探讨制定新计划来促进旅游业，包括在本月底增加飞往主要旅游胜地如清迈和普吉岛的航班。

她说：“这是为了满足旺季期间更高的旅游需求，目前疫情已经好转，鼓励旅游的措施也付诸实施。”

尽管当局推出了国内旅游优惠措施，今年首八个月，内陆旅游仅创造1270亿泰铢的收益。去年内陆旅游收益锐减55%至4820亿泰铢。

疫情暴发之前，泰国2019年接待近4000万名外国游客，他们在泰国共消费1.91万亿泰铢。疫情期间实施严格的签证和防疫措施，令外国游客却步，致使泰国今年首八个月从外来游客身上仅赚取3320亿泰铢，收入跌幅多达83%。

确诊病例呈下降趋势 单日新增约1万起冠病病例

泰国经济去年蒙受20多年来最大幅度的萎缩，不过主管经济事务的副首相苏帕塔纳蓬周四与商界人士会面时说，随着政府推出援助措施以及在上月放宽防疫限制措施，泰国经济料可在今年第四季进一步好转。

他也说，政府将确保疫苗接种率提升至足以实现群体免疫的水平。

泰国确诊病例显现下降趋势，近日平均每日新增约1万起病例，比8月中高峰期少了约50%。周四新增确诊病例1万1200起，新增死亡病例113起。