菲律宾副总统罗布雷多 宣布参选明年总统选举

（马尼拉综合电）菲律宾副总统罗布雷多宣布，参加明年5月的总统选举。她是反对派领军人物，当前民调显示她当选总统的胜算不大。

罗布雷多（Leni Robredo）周四通过社交媒体宣布参选。“我承诺不仅在此次大选全力以赴，也将在剩余（副总统）任期，为菲律宾而战……我将抗争，我们将抗争……打倒陈旧和腐败的政治风格。”

菲律宾正副总统是分开选举产生的。现年56岁的罗布雷多和现任总统杜特尔特属于不同的政党，在政治上是死对头。两人在许多问题上意见分歧，对于杜特尔特的血腥扫毒行动，罗布雷多更是诸多批评。

菲律宾总统任期为六年，且不得连任。76岁的杜特尔特将于明年6月任期届满，他今年8月曾表示要在明年竞选副总统，但10月2日他又宣布将退出政坛，而且不会参加明年的副总统选举。

罗布雷多原本是律师，在丈夫前内政部长林炳智2012年坠机身亡后投身政坛。她在2016年当选副总统，并在杜特尔特内阁中担任住房部长，不过后来因被禁止参与内阁会议，而辞去内阁职务。

政治分析员指出，罗布雷多问鼎总统之路料将坎坷难行，她目前的民意支持率不高。根据民调机构“亚洲脉动”近期的调查，杜特尔特女儿、现年43岁的达沃市市长莎拉是下届总统选举的最热门人选，但她还未正式表态参选。

前总统马可斯之子、前参议员小马可斯已宣布参选，他在上述民调中排第二。罗布雷多则排在第六位，落在著名拳击手帕奎奥、马尼拉市市长莫雷诺及参议员格蕾丝·傅之后。帕奎奥和莫雷诺已宣布参选，格蕾丝·傅还未表态。