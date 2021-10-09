过半受灾府灾情未解除 泰东北部和中部下周料又两股热带风暴登陆

（曼谷综合电）泰国热带风暴接二连三，多个地区包括首都曼谷洪水难消。当局预测，下周又将有两股热带风暴登陆。

泰国国家水资源管理中心周五说，预料下周热带风暴——狮子山（Lionrock）和圆规（Kompasu）将吹袭东北部和中部地区，带来另一轮强降雨；换言之，这些地区眼前的洪涝还会持续一段日子。

由于受热带风暴“电母”（Dianmu）影响，泰国北部、东北和中部地区自9月23日以来就持续出现强降雨，76个府中有33个暴发洪涝，已经有至少九人遇难，30万户受灾。

虽然一些府的洪水已逐渐消退，但本周仍持续下降豪雨，受灾的府至少有一半灾情未解除，包括曼谷和历史文化名城大城府。

由于冠病疫情，曼谷和周边地区的餐饮和娱乐场所今年来一直处于开开关关的状态，生意大受影响。当局最近才刚放宽管制，允许堂食，谁知随即风雨不停，河水上岸。

变则通，有商家灾中看见商机。

在曼谷以南20公里的暖武里府，在湄南河畔开餐馆的提蒂蓬和其他同行一样，在洪灾来袭时准备暂时关店；可是后来他发现，虽然积水深及膝盖，但客人并不介意，反而乐在其中。

泰卫生当局提醒人们

避免浸泡洪水以免致病

他于是干脆将桌椅也搬到户外，让顾客坐在满溢上岸的河水中，一边享受美食，一边嬉笑玩乐，不时起身躲避涌来的水波。

这一番别样情趣很快就在社交媒体上流传了开来，吸引了更多人上门。

虽然各国的卫生当局都提醒人们避免浸泡在洪水中或在洪水中游泳，以免污水中的粪便、化学品和工业废物等导致疾病，但这些忠告敌不过人们的猎奇心；加上因防疫而受困许久，这个新鲜点子就更吸引人了，以至提蒂蓬的餐馆日日爆满。

根据泰国餐馆协会，疫情暴发以来已有约5万家餐馆被迫关张，提蒂蓬的餐馆是至今还能勉强维持的餐馆之一。他说：“如果要我再次关闭餐厅，那最终的结果只能是关门大吉。”