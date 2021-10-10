马政府将成立特别委员会 重新检讨白礁主权争议案

（吉隆坡综合讯）马来西亚政府将成立一个特别委员会，重新检讨白礁主权争议案，包括探讨当初马国在希望联盟（希盟）执政期间，终止要求重新复核白礁主权裁决的案件是否涉及人为疏忽。

马国也会成立另两个特委会，分别调查2018年雪兰莪州印度庙骚乱事件中殉职的消拯员莫哈末阿迪的死因，以及前总检察长汤米托马斯在今年1月出版的回忆录《我的故事——旷野中的正义》中的指控。该回忆录揭露了许多希盟政府时期的内幕，包括涉嫌滥权委任法官、政治干预司法、政治提控等。

马国首相依斯迈沙比里昨天发声明指出，内阁是在本月8日的会议上，作出上述决定。

他说，内阁同意给这三个特委会六个月完成相关任务，然后向内阁提呈建议，以采取后续行动。其中，负责检讨白礁主权争议的特委会由前总检察长阿班迪领导。

他指出，该特委会将征求国际法律专家的意见，针对白礁岛主权进行全面研究、审查，以及建议政府接下可采取的适当行动。“这个特委会会调查，终止要求重新复核白礁主权裁决的案件是否涉及人为疏忽。内阁同意寻求法律意见，对可能出现的‘侵权违法’（Tort of Misfeasance）采取法律行动，对付在撤回白礁岛司法审核案中可能犯下错误和疏忽的任何一方。”

虽然依斯迈沙比里没有明言，但相信是针对希盟执政时，时任首相马哈迪所领导的内阁。希盟政府2018年上台后，通知国际法庭撤回马方此前要求司法审核白礁岛主权争议裁决的申请。

国际法庭于2008年5月以12票对四票，裁决白礁归属新加坡，同时将中岩礁的主权判给马国。马国在2017年2月2日向国际法庭提交司法审核申请，法庭定同年6月进行公开听证会，但希盟上台后就通知新加坡和海牙国际法庭终止案件的决定。如今申请复核案件的10年期限已过，白礁主权归新加坡所有已尘埃落定。