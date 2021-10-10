马预计下周全国开放跨州 柔州将确保公共设施做好准备

（新山／吉隆坡综合讯）马来西亚预计下周就能全国开放跨州，柔佛州务大臣哈斯尼说，州政府将确保州内各公共设施及场所做好准备，包括在大道休息站准备更多消毒搓手液及口罩，让跨州民众免费索取。

同时，柔州政府会提供更多地点让公众进行冠病快速筛检，降低病毒传播风险。

哈斯尼昨天在柔州议会大厦为州级国家运动日主持推介礼后受访时指出，柔州政府早前获得新加坡捐赠逾700万个口罩，这些口罩及消毒搓手液会免费让公众，包括跨州的民众索取。

他说：“我们会做好充分准备面对跨州的人潮流动。与此同时，州内所有仍在运作的冠病疫苗接种中心会继续开放让民众直接登门接种，以确保更多欲跨州的民众能完成两剂疫苗接种。”

根据卫生部Covidnow网站，截至10月8日，柔州已有86.6%成年人口完成全剂冠病疫苗接种。青少年方面，自9月中开始可接种冠病疫苗以来，已有高达80.2%接种了首剂疫苗。

数据也显示，全马有89.4%成年人口完成全剂疫苗接种，开放跨州的接种率目标是90%。

马国冠病疫情持续好转，昨天新增8743起确诊病例，累计233万2221起。这是马国连续一周单日新增病例少于1万起。

死亡病例方面，周五通报含积压病例的死例降至双位数，报78起，累计2万7191人病亡。