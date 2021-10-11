解除九个月封城令 马国打完疫苗民众获准跨州及出国

（吉隆坡综合讯）马来西亚成年人口的冠病疫苗接种率达到90%的目标后，首相依斯迈沙比里宣布放宽防疫措施，从今天（10月11日）起解除长达九个月的“封城令”，让已完成疫苗接种的民众恢复跨州出行及出国。然而，他们回国后仍须强制隔离14天。

依斯迈昨日下午透过电视直播宣布这项好消息。他说：“成年人口的接种率今天已经达到90%的目标。因此，从10月11日起，除了加强行动管制令（EMCO）区外，全国人民获准跨州，这是大家所期待已久的……人民可以自由行动，包括回乡与阔别多月的父母见面，以及出国旅行等。”

他说，尽管只限完成疫苗接种者自由跨州，但17岁以下尚未完成疫苗接种的青少年也获准跨州。

马国去年3月18日落实全国行动管制令，禁止民众跨州直到去年6月10日，但由于冠病疫情反扑，每日确诊病例不断增加，政府今年1月13日再次禁止民众跨州，只有持批准信或发生紧急事故等理由者可向警方提出跨州申请。

依斯迈也宣布放宽出境管制措施，让马国民众不必申请“出入境准证”（MyTravelPass），即可出国。他相信这项措施能让很多人与身在海外的亲人团聚。

他说，政府鼓励尚未接种疫苗的人尽快接种，因政府仅向完成接种者放宽措施，无论是出国、跨州或前往购物中心，都必须完成疫苗接种。但他们回国后仍须遵循卫生部规定的14天隔离期，并在返国三天前，在海外接受鼻喉拭子检测，返国后再接受鼻喉拭子检测才隔离。

他表示，目前马国还未全面允许外国人入境，包括向游客开放边境，除非涉及紧急、商业及官方活动。

依斯迈本月初接受马国媒体访问时说，他已指示柔州政府与新加坡接洽重启互惠绿色通道事宜，他预计今年12月或更早开放边境。新马两国去年8月开始落实互惠绿色通道（RGL）和周期性通勤安排（PCA），让两国公务和商务人员以及相关证件持有人可往来两地。马国疫情去年底反弹后，新加坡今年2月初宣布暂停互惠绿色通道措施，马国则在5月暂停。

针对很多人指虽已完成疫苗接种，有人仍染疫，依斯迈解释说，相较于尚未接种的人，接种者染疫的风险较低，即便确诊通常也只有轻微症状，大大降低进入加护病房或面临死亡的风险。

他提醒民众不能因为重新开放跨州就松懈。他说：“民众还是必须遵守防疫标准作业程序，这对于协助重新开放经济以及安全地进入地方流行病阶段非常重要。”

凯利担心出现隐藏患者

他说，若掉以轻心，马国仍有可能再次暴发严重疫情。“民众若想回乡与父母见面或跨州，建议在出发前进行自我检测。一旦有发热、咳嗽、感冒或呼吸困难等症状就应该暂缓行程。”

他指出，尽管政府已开放跨州，但并不意味执法当局将完全松懈。当局依旧会根据1988年传染病预防和控制法惩处违例者。

卫生部长凯利受询时表示乐见解除跨州限制，但也感到担忧，尤其是不确定民众会如何表现或是否会出现隐藏患者。

他说：“我每晚都担心，因为不知道冠病会持续多久，不知道下一个情况会如何，许多疫苗接种率很高的国家，每天还是有很多新病例。”

凯利的特别助理阿兹马迪表示，卫生部已成立国家冠病快速反应工作队，以采取迅速行动管控一个州或地区暴发疫情。当人们跨州移动频密，冠病传播的风险也相应提高，当局有必要采取防范措施。