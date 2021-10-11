泰执政党拟再挑两首相候选人 以免巴育被裁定不能寻求连任

（曼谷讯）泰国将在明年迎来新一届大选，泰国媒体报道称，执政的公民力量党有意再挑选两名首相候选人，以免准备寻求连任的现任首相巴育意外翻车。

根据泰国宪法，任何人担任首相不得超过两个四年的任期，无论是连续任职与否。反对派和一些学者坚持，巴育任职首相的时间应该从2014年领导军方发动政变夺取政权后，也就是担任军人执政团“全国维持和平秩序委员会”主席开始算起。因此，他的任期应该于明年8月24日结束。

这个问题引发激烈争论，因为这可作为下次大选何时举行的指标，预计反对派将要求宪法法院对这个问题作出裁决。

《曼谷邮报》的报道引述公民力量党一名消息人士说，该党正在积极物色另两名首相候选人，以免巴育最终被裁定没有资格寻求连任。

消息人士称：“其中一名潜在候选人是与（公民力量党主席）巴维关系密切的陆军前副司令维特。另一人则是首相顾问皮拉潘。”

公民力量党近来深陷分裂传闻。巴育9月初第三次面对国会不信任表决，据称，该次不信任动议是公民力量党要员和变节党员、执政联盟小政党以及主要反对党为泰党联手发动。消息人士说，公民力量党主席、副首相巴维对部分高官的委任不满，于是党要员包括秘书长塔玛内特着手策划反巴育行动。

巴育挺过不信任动议不久后，身为农业部副部长的塔玛内特和劳工部副部长纳鲁蒙就从内阁被解职。据悉，巴维的这两名左右手遭踢出内阁一事，巴维完全被蒙在鼓里。这引起各方揣测，多年来一直表现得情同手足的巴育和巴维，其实已经分道扬镳。

消息人士称，维特和皮拉潘是巴育派属意的潜在首相候选人人选，巴维则可能提名现任巴吞他尼府（Pathum Thani）府尹纳隆萨为首相候选人。

公民力量党另一支派拟带领议员加入新政党

更令公民力量党头痛的是，该党另一支派在这个时候闹出走——该党的南方前首席策略师素差不久前表示，将带领一批南方的议员加入一个新政党。

据了解，新政党是由与内政部长阿努蓬关系密切的内政部前常任秘书差林成立。有传言称，新政党是公民力量党的后备党，而素差声称巴育日后也会加入新政党。

有消息表示，巴维对素差的举动感到极为不满，但他致电相关南方议员沟通交谈后，他们已向他保证不会投奔其他政党。

尽管执政党内讧的传言闹得沸沸扬扬，巴维坚持与巴育之间没有任何不和，表示执政党依旧很团结，且在所有重大事项上都会达成一致。

反对派和一些学者坚持，巴育任职首相的时间应该从2014年领导军方发动政变夺取政权后，也就是担任军人执政团“全国维持和平秩序委员会”主席开始算起。因此，他的任期应该于明年8月24日结束。