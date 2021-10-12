马国跨州解封 特别工作队将监控疫情

马国昨天解除长达九个月的“封城令”，让完成接种者跨州出行及出国。马国政府也组建“国家冠病快速反应特别工作队”监控可能出现的感染群，负责压制疫情。

（吉隆坡综合讯）马来西亚昨天（10月11日）结束实施了九个月的防疫禁足令，让民众恢复自由跨州及出国。为了防止新一波冠病疫情，卫生部组建了“国家冠病快速反应特别工作队”，一旦某州某地出现新感染群，就迅速采取行动，及早压制疫情。

马国成年人口的冠病疫苗接种率达到九成的目标后，首相依斯迈沙比里前天宣布，从昨天开始解除长达九个月的“封城令”，让完成接种疫苗者跨州出行及出国。

解封后疫情可能反弹是各方最大的担忧。对此，马国政府的对策是组建“国家冠病快速反应特别工作队”。

有权将政府医疗机构病床改为冠病专用病床

卫生部长凯利昨天在卫生部官方面簿说，一旦某个地点或州属出现疫情，这支工作队有权迅速采取行动来阻断传播链，包括将政府医疗机构的病床改为冠病专用病床，也可增加床位、建立方舱医院、将非冠病患者转移到其他医院等。

凯利也吁请民众自律，继续严守戴口罩及遵守标准作业程序等防疫措施。他说，目前仍是与冠病病毒共存的大流行阶段，人人有责任保护自己及身边人的安全。

马国警方则提醒民众不要急着跨州，避免疫情再度恶化。

机场旅客增多 但未出现汹涌人潮

警方在往来首都吉隆坡各主要道路控制交通，以防交通大阻塞。机场昨天虽然也多了很多飞机旅客，不过并未出现汹涌人潮。这显示，防疫管制虽然放宽了，但民众仍相当谨慎。

武吉阿曼警察总部全国交通调查及执法部总监末卡欣说，民众昨天凌晨时分获准跨州，但通往首都各主要道路状况受控，所以未出现异常车龙。他呼吁：“民众不要一窝蜂跨州，因为马国仍在对抗冠病疫情。”

马国警察总部内部安全及公共秩序部总监哈扎尼说，警方已拆除各州边界的路障，但将增加“标准作业程序监督小组”的警力。

他说，警方准备在购物商场、大道休息站等所有公共场所展开随机检查。“一旦发现民众违反标准作业程序，或未完成疫苗接种就跨州，警方将立即开出罚单。”

他也说，开放跨州后，预料全国高速公路下来的车流量将增加。“警方将监督高速公路及各主要道路，确保交通顺畅。”

马国冠病疫情持续改善，昨天新增6709起确诊病例，这是7月5日至今超过三个月来的新低。当局前天通报64起死亡病例，都是之前积压病例，即马国前天没有新增死亡病例。

据卫生总监诺希山在社交媒体通报，马国累计病例逾234万起，单日新增病例在10月3日降至1万起以下，至昨天已经维持九天。

诺希山报告，马国最近六周的冠病每日平均确诊病例、感染群总数、疫苗接种率和住院病患等指标都持续好转，政府因此准备对冠病疫情的阶段界定从大流行病转为地方流行病。