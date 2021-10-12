本月初解封掀返乡潮 越南工厂提高工资吸引工人回厂收效不大

（胡志明市彭博电）越南胡志明市及周边省份本月初解封，掀起南部工业区工人返乡潮。为了吸引工人回流，应付年底佳节生产高峰期，厂家纷纷祭出更高的工资福利，政府也为工人提供返厂交通，但收效甚微。

预计撤离南部工业区的工人超过200万人，当地政府正忙于发送手机短信给工人们，试图劝说他们回返工作岗位。政府还出动包车到工人的家乡，准备把他们送回工业区。

然而已回到永隆省家乡的陈氏花却不为所动，她原本在胡志明市工厂内缝衣服，每月工资约350美元（约474新元）。她有两个孩子，丈夫原本开电单车出租车，如今无业。

陈氏花说：“我现在无法把家人带到城市里，因为（疫情）还很危险。作为家中女主人，我必须把家庭摆在第一位。”

即使厂方愿意给员工涨工资并提供免费膳食，陈氏花还是说不，“很抱歉如果美国有人因此在圣诞节无法给丈夫和孩子送上新衣服，我离不开我这里的家人。”

越南政府几个月前收紧防疫措施，下令工厂暂时关闭或继续运作但员工须住在厂内，以防止病毒在工业区传播。当时就已出现一波工人出走浪潮，本月解封后又是另一波。

全球最大运动鞋代工厂不超过30%工人复工

越南是全球供应链中重要的一环，大批工人离职，引发员工短缺问题。全球最大运动鞋代工厂台湾宝成工业股份有限公司原本停产的工厂在本月6日重启生产线，但复工的工人不超过30%，至少4万名工人未回到工作岗位，该公司可能无法在下月中实现全年生产目标。据估计，单是耐吉（Nike）的产量已减少1亿8000万双鞋。

不过有迹象显示情况或有改善，截至本月6日，胡志明市工业区和出口加工区约有57%员工已回到工厂，比解封前的24%来得高。

越南疫情开始缓解，本月每日新增确诊病例平均5000起，与上月日均1万零800起相比，减了大约一半。越南政府正在加速推进冠病疫苗接种计划，希望到了明年3月底，完成疫苗接种的成年人口达到70%。