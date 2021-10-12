前总检长：马国仍可就白礁主权判决申请再做诠释

（吉隆坡综合讯）马来西亚前总检察长阿班迪说，马国仍可向国际法院申请对于2008年马国和新加坡之间白礁主权争端的判决做出解释。

马国首相依斯迈沙比里上周六宣布，内阁同意成立一个由阿班迪领导的特别委员会，负责在六个月内针对白礁主权进行全面研究，并调查希盟政府时期终止要求重新复核白礁主权判决案是否涉及人为疏忽，然后向政府提出可采取的适当行动。

阿班迪曾经担任联邦法院法官及上诉庭法官。他昨天告诉“透视大马”：“我有一个由律师和法律专家组成的团队，他们建议我们申请对2008年的判决再做诠释。”

他认为，马国至今仍有充分理由针对相关判决要求解释。“但我现在不能说太多，因为我还没正式组建专家团队，毕竟（首相）星期日才刚宣布。给我们一些时间研究细节。”

阿班迪说，委员也将研究前首相马哈迪撤回此案的责任。“当马哈迪决定撤回上诉时，他并未咨询我这位总检察长或内阁，这是单方面的决定。他（马哈迪）肯定有疏忽。”

国际法庭2008年5月以12票对四票，判决白礁归属新加坡，同时将中岩礁的主权判给马国。阿班迪2017年2月2日代表马国向国际法庭提交司法审核申请，法庭定隔年6月进行公开听证会。

希盟2018年5月上台后，马哈迪政府随即宣布，马国接受国际法院相关判决，不再针对相关判决要求解释。马国政府也通知新加坡和海牙国际法庭有关不再复核此案的决定。按国际法院条例，由于此案申请复核的10年期限已过，因此国际法院2008年5月关于白礁主权归新加坡的判决将保持不变，马国未来也无法再通过国际法院推翻这项判决。