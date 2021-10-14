州大臣：马中央政府已批准 柔州提呈边境往返程序等待新加坡回应

柔佛州务大臣哈斯尼透露，新加坡政府一旦接受柔佛州政府提出的“马新边境通勤往返标准作业程序”，他希望两国到时能加速商讨开放边境事宜。

（新山综合讯）柔佛州务大臣哈斯尼透露，马来西亚中央政府已经批准柔佛州政府提呈的“马新边境通勤往返标准作业程序”，目前正等待新加坡政府的批准。他说，新加坡目前正面对疫情考验，因此相信需要更多时间处理此事。

哈斯尼前天访问麻坡时告诉媒体，新加坡最近冠病确诊病例不断增加，这并不妨碍两国展开关于开放边境的会谈。“马国成年人口的冠病疫苗接种率已超过九成。我希望新加坡政府能考虑柔州政府提出的标准作业程序建议。”

他说，新加坡政府一旦接受柔佛州政府提出的“马新边境通勤往返标准作业程序”，他希望两国到时能加速商讨开放边境事宜。

他承认，马国政府开放民众自由跨州移动，这对于在新加坡工作的马国客工几乎毫无影响，因为他们仍无法跨境往返马新两国。“卫生部长凯利透露，马国政府已经向新加坡政府提出商讨跨境标准作业程序的要求。目前新加坡正在面对疫情考验，相信需要一些时间。”

分析员：马国下周或宣布冠病为地方性流行病

此外，卫生总监诺希山说，马国自去年初冠病疫情暴发至今，已成功避免全球许多国家正发生的疫情灾难，但马国仍未走出困境，因为民众下周将以新战略继续在新战场奋战。

诺希山昨天在面簿发布题为“以新战略迈向地方性流行病的新战场”的贴文。分析员认为，诺希山的说法暗示政府下周可能宣布冠病为地方性流行病。

诺希山面簿贴文劝请民众适应新常态

诺希山在文中劝请民众务必要适应、调整和接受生活中的新常态。他说，今后的世界与疫情前的世界将完全不同，每个人的行为都将对社区的冠病管理方式产生连锁反应。“我们必须调整和适应生活中的新规范。”

他感谢所有前线工作人员和幕后人员，并赞扬他们一直以来在拉平感染曲线方面发挥的关键作用。

“我深切感谢卫生部所有同仁。他们团结一致并朝著共同目标而努力，最后避免冠病在我们国家里传播。”

诺希山说，许多民众在来临周末将返乡，他劝请民众必须花时间计划并严格遵守标准作业程序。“只有我们所有人，所有马来西亚人都履行社会责任，共同接受政府制定的标准作业程序，我们才能赢得这场战争。”他强调，民众此时更须要扮演好各自角色，保护自己、家人及社区免受疫情侵害。

冠病疫情方面，马国昨天新增7950起冠病确诊病例。当地的单日新增病例10月3日开始降至1万起以下，至昨天已经11天。

据卫生总监诺希山在社交媒体通报，马国昨天的累计确诊病例有236万1529起。马国前天通报103起死亡病例，累计死亡病例2万7525起。

疫苗接种进度方面，据卫生部通报，马国截至前天已有2159万1116人完成接种，占全国总人口66.1%。马国成年人口之中的90.6%已经完成接种。