完成疫苗接种马国人 回国后隔离期减至七天

（吉隆坡综合讯）马来西亚政府宣布，从下周一（10月18日）起，完成冠病疫苗接种的公民回国后的隔离期从目前的14天缩短至七天。

他们在马国的住所若合适，可居家隔离，否则就须在指定的隔离中心住七天。至于未完成接种者，在指定地点隔离的天数也减至10天。

马国首相依斯迈沙比里昨天发声明宣布，和确诊患者有密切接触的人，若已完成疫苗接种，只须在家隔离七天；未完成接种者，须在家隔离10天。

他也宣布实行“检测及放行”（Test and Release）措施，让国家首长、正副部长、州务大臣及州首长、国州议员等因公务出国的人员，返马时只须接受聚合酶链式反应（PCR）检测，不必隔离。此措施同样在10月18日生效，涵盖群体会在短期内扩大至商务旅客。

这是马国政府在10月11日解除跨州和出国禁令后，进一步放宽防疫管制。当局也在考虑重开国家边界，让特定国家已完成疫苗接种的人入境，且无须隔离。

国家复苏理事会主席慕尤丁透露，依斯迈沙比里昨天主持的冠病特别委员会会议已深入讨论此事，希望尽快重开国门，提振旅游业及带动经济复苏。

慕尤丁主持了国家复苏理事会会议后在记者会上说，政府正在探讨是否缩短已完成疫苗接种的外国旅客的隔离期，或是直接豁免隔离。

这项放宽措施的条件是，有关的外国旅客必须拥有获得马国及来源国相互承认的疫苗接种证明。

马国自去年3月18日实施防疫封锁以来，禁止所有非必要出行的国际旅客入境。依斯迈沙比里此前表明，希望能在今年12月或更早开放国界。

马国的疫情近期逐渐好转，单日新增确诊病例连续13天少于1万起，昨天录得7420起，累计237万7033起。死亡病例方面，周四通报新增88起，累计有2万7681人病亡。

另一方面，马国卫生部长凯利昨天发推文说，自10月13日开始为特定群体接种冠病疫苗追加剂到前天，已有5410人接种，主要是前线医护人员，接下来很快就会轮到年长者。

目前，只有完成疫苗接种至少六个月的前线人员和年长者会收到接种追加剂的通知，这个服务属免费及自愿性质。