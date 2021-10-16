外长开特别会议讨论缅甸政治危机 外媒：亚细安不邀请敏昂莱出席峰会

马外交部说，亚细安轮值主席文莱将在今天发表声明。亚细安一向秉持不干涉其他成员国内政的政策，长期以来奉行通过协商而不是采取惩罚性措施来解决问题，因此若将敏昂莱排除在峰会之外是个重大问题。

（吉隆坡／悉尼路透电）亚细安成员国的外交部长昨晚举行了特别会议，讨论关于缅甸政治危机的课题。消息说，会议决定不邀请缅甸军方领袖敏昂莱出席本月底的亚细安峰会，亚细安特使也延后出访缅甸。

亚细安外长昨晚在两个小时的视讯会议结束后，没有披露会议结果。马来西亚外交部发言人说，亚细安轮值主席文莱将在今天发表声明。印度尼西亚官员也向媒体证实了此事。

亚细安特使访缅行程

将展延到峰会之后

不过，路透社后来引述外交圈消息源和政府官员报道，亚细安外长议决，不邀请敏昂莱出席10月26日至28日的亚细安峰会。预定下周出访缅甸的亚细安特使也不会在本月内成行，行程将展延到峰会之后。

马来西亚外交部长赛富丁昨天早些时候在记者会上表明，如果缅甸和平进程没有任何进展，马国不赞同敏昂莱出席亚细安峰会。“如果缅甸和平进程没有取得实质性的进展，那马国的立场是，我们不希望敏昂莱出席峰会。关于这点，我们是不会妥协的。”

亚细安一向秉持不干涉其他成员国内政的政策，长期以来奉行通过协商而不是采取惩罚性措施来解决问题，因此将敏昂莱排除在亚细安峰会之外，对亚细安来说是个重大问题。

亚细安成员国与敏昂莱4月24日在印尼首都雅加达举行特别峰会，就化解缅甸政治危机制定了重返和平路线图。

亚细安会后宣布与缅甸军方达成五点共识，包括停止暴力、与缅甸各方进行建设性对话、委任一名亚细安特使促成各方对话、接受救援，以及允许一名亚细安特使访缅。

时至今日，缅甸军政权尚未就五点共识采取任何实质性行动，也抗拒亚细安特使前往，直至前不久才松口。受委为亚细安缅甸特使的文莱外交部第二部长埃里万尤索夫原定下周访缅。

缅甸外交部周四发表声明说，缅甸会遵守对和平进程和接待特使的承诺，但坚决不答应特使和缅甸原民选政府领导人翁山淑枝会面。声明说，埃里万尤索夫应优先考虑首次到访应该以“建立信任和信心”为重。

泰国外交部也表示，缅甸是亚细安大家庭的一员，埃里万尤索夫访缅是“建立信任过程中重要的第一步，目的是鼓励对话”。

在亚细安外长开会的同时，国际社会也呼吁缅甸军人执政团允许亚细安特使会见翁山淑枝。

美国、英国、澳大利亚、新西兰、加拿大、挪威、韩国和东帝汶八国周五发表联合声明表示“对缅甸吃紧的局势深感担忧”，呼吁缅甸当局同亚细安特使“积极互动”。

声明说：“我们进一步呼吁军方允许亚细安特使经常走访缅甸，并让他可以自由地同和相关方接触。”

欧盟也对此声明表示赞同。