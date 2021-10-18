凯利建议不接种者每周自费检测引争议 依斯迈：要求人民接种不是刁难

马国首相依斯迈沙比里表示，接种疫苗是全民责任，政府让人民接种疫苗是基于照顾全民和保护生命，而非刁难人民。

（吉隆坡综合讯）马来西亚卫生部长凯利前天（10月16日）建议不愿接种疫苗者每周或须自费检测冠病引起争议，首相依斯迈沙比里昨日说，政府要求人民接种疫苗不是刁难人民，接种疫苗是全民责任。

他说，没有接种疫苗，只是为自己带来麻烦，如不能跨州回乡探亲等。“我们无意让没接种疫苗者生活添麻煩。”

依斯迈昨日回返彭亨州百乐国会选区出席一项活动后对媒体说，人们有责任保护自己和身边的人。例如教师没接种，返校后当然会危及教职员和学生，尤其是雪兰莪、吉隆坡、布城和马六甲的小学一至三年级及中三至中四学生将从11月1日起复课。

他对还未接种疫苗的教师喊话：“若没接种疫苗，你们会害人！”他说，虽然目前没有强制教师接种疫苗，但是随着学校即将恢复面对面教学，教师和学生受感染的风险将提高。“政府让人民接种疫苗是基于照顾全民和保护生命，而非刁难人民。”

教育部高级部长莫哈末拉兹说，目前仍有约2000名教师没有接种疫苗，数目虽不大，却影响学校运作，若有需要，教育部将调动有关教师。“这并非恐吓，而是确保学校能够安全复课。”

凯利前天透露，下周推出的全国检测政策可能要求不接种者每周自费进行唾液冠病检测，继续让不接种者的日子不好过。

安华：凯利态度傲慢 应通过教育劝导人民接种

国会反对党领袖安华批评凯利拟对拒绝接种者做出惩罚是一个傲慢之举。他说，政府应该采取教育方式，宣传更多有关接种疫苗的好处，让人民愿意接种疫苗。他说，拒绝接种疫苗并没有犯法，政府应该教育他们，而不是惩罚。

此外，反疫苗活动分子昨日开始做出反击，在社交媒体群起攻击凯利。他们批评凯利左手戴着符咒并养四种不同的小鬼来保护自己，他至今没染疫并非因为接种疫苗；有人还批评凯利歧视拒绝接种疫苗者，促请他辞职谢罪。

对此，凯利不客气地在Instagram上载反疫苗活动分子在手机应用Telegram群组的聊天截图，反驳他们的指控。他说，这是不确实的，并强调自己使用四种品牌疫苗，即辉瑞、阿斯利康、科兴和康希诺来保护民众免受冠病的侵害。

截至16日，全马仍有24.3%人口或794万1618人没有接种疫苗，而已完成接种疫苗的总人口达67.8%，其中成年人口占91.5%。至于完成接种疫苗的青少年（12岁至17岁）达到22.8%。

柔南7万空置房屋单位拟出租给年轻人线上创业

另一方面，柔佛州务大臣哈斯尼说，受马新边境封锁影响，柔南一带有约7万个房屋单位空置，州政府计划将单位出租给年轻人作为居家线上创业用途。

他认为，新山空置的房屋单位数量非常多，对新山的发展非常不健康。“这些空置房屋不只限于滞销单位，也包括那些已出售但没有人搬迁入住的单位。”

他说，边境封锁也对“马来西亚第二家园”计划及当地发展商带来沉重打击，因此州政府也可借着这个方式帮助这些受影响的发展商。

卫生总监诺希山说，马国昨日新增6145起确诊病例，达到近三个月来的新低。雪兰莪及柔佛各占1036起及732起，皆为两个新增最多病例的州属。

根据卫生部COVIDNOW网站发布的数据，截至16日，马国通报88起死亡病例，目前累积2万7858起死例。