选委会：马六甲下月举行州选举 朝野视为大选前哨战

选委会主席阿都干尼宣布，马六甲州选举将在11月8日提名，11月20日投票，竞选期12天。这次的合格选民近50万人，预计此次投票率可达七成。

（马六甲综合讯）马来西亚选举委员会正式宣布马六甲将在下个月举行州选举。这是马国去年初冠病疫情暴发以来的第二场州选举，上回在去年9月举行的沙巴州选举引发了蔓延至今的第三波冠病疫情，因此马六甲州选举如何举行备受关注。朝野政党也将这次州选举视为大选的前哨战。

选委会主席阿都干尼昨天在记者会上宣布，马六甲州选举将在11月8日提名，11月20日投票，竞选期12天。他说，这次的合格选民近50万人，预计此次投票率可达七成。

至于甲州选举是否只允许已完成接种疫苗的选民投票，他说，甲州选举的防疫标准作业程序（SOP）目前仍未定案。有关SOP将根据国家安全理事会、卫生部及警方的劝告实行。

民主行动党全国政治教育主任及柔佛州主席刘镇东昨天在面簿指出，马六甲州选举结果不会改变联邦政府的权力平衡，但却是下次全国大选的一场前哨战。

他说，这次州选举就像一次大型民意调查，让各党测试可能在全国大选采用的竞选策略。他认为朝野政党各有优劣势，因此这次无论对哪个阵营都是一场硬仗。

至于朝野政党的动向，据《东方日报》昨天掌握的消息称，希盟主席安华昨晚前往马六甲与当地希盟各党的议员和党员进行闭门会议，预计是商讨州选举的选区分配与安排候选人等事宜。

甲州希盟：将以法律行动让掌握多数支持一方执政

马六甲希盟主席阿德里昨天发布声明说，希盟将入禀法庭，要求法庭审核州议会解散的过程与程序。马六甲希盟希望通过法律行动，让掌握合法多数的一方组成州政府，并以此避免重新选举。

巫统主席阿末扎希之前表明，此次州选举将不与土著团结党及伊斯兰党合作。不过，巫统最高理事法都巴里昨天说：“我要强调的是，巫统尚未决定怎么做，目前还在讨论中。”

三名巫统最高领导人将一起敲定巫统候选人

阿末扎希前天也说，马六甲州选举的巫统候选人将由他、署理主席莫哈末哈山，以及首相及巫统副主席依斯迈沙比里这三名最高领导人一起敲定，不再像过去那样只由主席决定。

马六甲自马国独立以来一直由巫统领导的国阵执政，直到2018年5月希盟在全国大选胜出，并拿下马六甲的州政权。去年2月底发生喜来登事件后，国盟推翻希盟州政府而夺得州政权。可是，今年10月4日，国盟阵营四名州议员宣布不再支持州政府，马六甲州元首次日宣布解散州议会，并在60天内举行州选举。