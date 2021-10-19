以《鱿鱼游戏》吸引顾客 印尼咖啡馆营业额激增两倍

（雅加达路透电）韩剧《鱿鱼游戏》火爆全球，印度尼西亚一家商业嗅觉灵敏的咖啡馆将剧中游戏搬到店里，吸引顾客上门，带动疫后生意复苏。

咖啡馆内辟设一个灯光昏暗的房间，顾客一入内，仿效剧中守卫、穿着带兜帽连体衣、戴着面罩的工作人员手持玩具枪，将顾客带到房间另一端，进入“红灯绿灯”游戏时间。

顾客按照韩语发出的指示前进或静止，全情投入游戏中，即使成功闯关没有奖品可拿，他们还是玩得不亦乐乎。

女生：逼真搬演剧中游戏与众不同又刺激

闯关失败的16岁女生珍妮花说：“不是所有的咖啡馆都能如此逼真地搬演剧中的游戏。我认为这与众不同又刺激，每个人都能感受到《鱿鱼游戏》这部剧集有多紧张。”

这家咖啡馆凭借《鱿鱼游戏》中的游戏每天吸引超过200名顾客上门，新招推出后的第一周，营业额增加了两倍。

店主普塔说：“先前社区活动限制措施实施期间，我们的收入大跌。限制措施放宽后，营业额开始回升，但只是稍有起色，可是当我们推出鱿鱼游戏之后，营业额马上飙升。”

《鱿鱼游戏》剧情惊悚悬疑，讲述数百名穷困者为赢取456亿韩元（约5100万新元）奖金参加生死逃杀游戏。该剧上月中在Netflix启播，27天内吸引1亿1100万名用户观赏，上周成为Netflix有史以来收视人数最多的原创剧集。

印尼原本就有很多人喜欢看韩国电视剧和电影，《鱿鱼游戏》在当地掀起收看热潮。剧中一共有六个游戏，是人们非常熟悉、童年时期玩过的游戏，让观众在紧追剧情之余，也回忆起青春年少。