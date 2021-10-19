称致力于恢复和平民主 敏昂莱将社会动乱归咎于反对派

（仰光综合电）缅甸军方领导人敏昂莱强调，缅甸军政府致力于重返和平民主进程。他为军方采取的镇压行动辩护，将2月政变以来至今仍未平息的社会动乱归咎于反对派，并呼吁亚细安国家不要忽视反对派的挑衅和暴力行径。

亚细安成员国周末确认不邀请敏昂莱出席月底的亚细安峰会，理由是缅甸军方自今年4月与亚细安就推动缅甸和平进程达成五点共识过后，至今仍未取得任何进展。

敏昂莱周一发表电视演讲，虽没提及未受邀出席亚细安峰会一事，但提到由反军政府人士组成的非法组织“民族团结政府”及少数民族武装组织试图破坏亚细安带头推动的和平进程。他说：“发生更多暴力冲突，是恐怖组织挑衅引发的……没人关注他们的暴力行为，只是一味要求我们解决问题。亚细安应该注意这点。”

敏昂莱在演说中重申，军政府决意落实与亚细安成员国达成的五点共识，包括允许亚细安特使、文莱外交部第二部长埃里万尤索夫访问缅甸。不过敏昂莱表示，埃里万尤索夫提出的一些要求没有协商余地。埃里万尤索夫要求与缅甸原民选政府领导人翁山淑枝见面，但缅甸军方不允许。

亚细安没邀请敏昂莱，改而决定邀请缅甸一名非政治代表出席月底的峰会。缅甸军政府批评亚细安的这个决定违背了该组织向来不干预成员国内政的立场。

民族团结政府 盼以非政治身份出席峰会

包含前民盟政府议员的民族团结政府则欢迎亚细安的决定，并希望以非政治代表身份受邀出席亚细安峰会。民族团结政府发言人萨萨周一说：“亚细安将敏昂莱排除在外是重要一步，不过我们要求亚细安承认我们为合法代表。”

敏昂莱上述演讲结束后几分钟，缅甸国家电视台宣布，因反政变示威而被捕或面对逮捕令的5636人将获得赦免，重获自由。电视台说，军政府是基于人道立场，发布特赦令，并指责民族团结政府为动乱的罪魁祸首。

根据缅甸政治犯援助协会的统计，目前仍有至少7300人因参与反政变示威而被扣押。今年6月，缅甸当局从全国各地监狱释放了2000多名示威者，包括对军政府口诛笔伐的新闻工作者。