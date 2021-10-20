11月1日之前须完成 马最后通牒未接种公务员将被解雇

据估计，马国目前仍有1万6902名公务员或1.6%未接种疫苗。截至18日，94%的18岁以上成年人口已完成接种疫苗。

（吉隆坡综合讯）马来西亚政府发出最后通牒，下令所有联邦公务员必须在11月1日之前完成接种冠病疫苗，否则将会受到纪律处分或被解雇。

根据公共服务局总监莫哈末凯鲁阿迪周一签署的《2021年联邦公务员冠病免疫政策》通告，政府将在11月1日实施公务员冠病疫苗接种新政策，规定公务员必须在11月1日之前完成接种。

通告说，如果公务员因为健康因素而无法完成接种，部门主管可以指示他们进行体检。公务员有责任按政府规定完成接种，这是为了确保安全工作环境及公共服务生产力处于最佳水平。“部门主管也可以随时命令尚未完成接种的官员进行冠病检测，以确定他们的健康状况。”

通告说，部门主管也获准使用适当的方法管理未完成接种的公务员，包括指示公务员自费接受冠病检测。至于那些有健康问题而无法接种者，一切冠病检测费用将会由政府承担。

据估计，目前仍有1万6902名公务员或1.6%未接种疫苗。截至18日，94%的18岁以上成年人口已完成接种疫苗。

全国民事雇员职工总会（CUEPACS）主席安南末昨日接受《中国报》访问时说，马国的162万名公务员包括教师和警察都是执行政府政策的前线人员，因此不能在没有任何原因下拒绝接种疫苗。“虽然已有98.4%公务员接种疫苗，但还有1.6%未接种疫苗，即使这只占小部分，但也不应该忽视，因为他们是政府政策执行者。”

他说，一旦公务员的接种率达到100%，就可以打造民众安心去政府机构办公的地方。

他强调，公务员接种疫苗也是为了保障他们的自身安全，毕竟一些在柜台服务的公务员需要接触民众。除非获得医生证明因健康因素无法接种疫苗，否则公务员都应该遵守规定接种疫苗。

他说：“若公务员被发现加入反疫苗行列，都会被视为违反1993年公务员（行为与纪律）条例而被开除，因为这是严重违纪行为。”

询及是否考虑让未接种公务员居家办公，安南末说，随着接种率越来越高，不排除近期内将要求全员返回办公室上班，因此还是需要让这些人员接种。

跨州解封后不戴口罩 凯利对民众行为感担忧

另一方面，卫生部长凯利对民众开放跨州还不到10天就放松防疫措施感到担忧，他促请民众戴好口罩，别忘了做好防疫措施。

他说：“我看到越来越多人在社交媒体上传他们在室内摘下口罩的照片，令人非常困扰。我知道你们有一段时间没见面了，而你们很想拍照，但我们还没走出困境。事实上，我们还深陷在冠病疫情当中。请戴口罩，拜托了。”

昨日，马国确诊病例回升至5745起，使全国累计病例破240万，达到240万1866起病例。截至18日，马国新增72起死亡病例，全国累计2万7993起死例。

值得注意的是，马国过去12天新增132起德尔塔（最早在印度发现）和两起贝塔（最早在南非发现）变种毒株病例。

卫生总监诺希山昨日在社交媒体发表的图表显示，在132起德尔塔病例中，柔佛占最多，共43起，接着是森美兰18起和马六甲15起。