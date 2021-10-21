八个月来1.8万人逃往印度 缅军镇压行动持续恐掀新一轮难民潮

缅军向“人民防卫军”展开攻势，传军方向小镇和农村发射炮弹，纵火烧民宅，切断互联网和粮食供应，甚至对逃跑的平民开枪。援助组织说，正为难民潮的涌现做好应对准备。

（仰光综合电）缅甸军方今年2月发动政变推翻民盟政府，全国各地掀起反军政府示威，局势陷入动荡。军政府持续采取镇压行动，这八个月边境地区约有1万8000个平民为躲避战乱，越境逃入印度。

缅军向民间自发组建的“人民防卫军”展开攻势。有居民说，军方向小镇和农村发射炮弹，纵火烧民宅，切断互联网和粮食供应，甚至对逃跑的平民开枪。

援助组织说，正为难民潮的涌现做好应对准备，他们担心与缅甸接壤的国家如泰国可能会把试图入境的难民赶回去。

2017年8月，缅军对若开邦北部的罗兴亚回教徒发动“清剿行动”而引发大规模的难民潮，约70多万罗兴亚人逃到孟加拉避难，演变成一场重大的人道主义危机。

外媒：大批军人进驻钦邦小镇居民举家逃亡

据《纽约时报》报道，在缅甸西北部的钦邦，一个原本有1万2000人的小镇上个月几乎已空无一人。居民申诉大批军人进驻，预料军方准备展开更大规模的镇压，更多人赶紧举家逃亡。

联合国指出，自2月军事政变以来，缅甸约有1万8000人逃往印度。联合国难民署发言人史杜柏菲德说，根据该机构的追踪，近期冲突发生过后，约有5000人越境进入印度。

联合国缅甸人权状况特别报告员安德鲁斯说：“整个村子遭无差别攻击，这种残暴行为使人民陷入恐怖绝望的境地……而且情况越来越糟。”

在军事政变之前，联合国为100万缅甸人提供人道援助，目前需要紧急援助的人估计增至300万人。除了边境地区等待支援，仰光、曼德勒等城市也因为缅军与人民防卫军冲突不止，贫困情况愈发严重。

日前释放逾5600政治犯 多人获释不久又被捕

缅甸军政府在亚细安压力下，前几天释放了逾5600名政治犯，不过当地媒体和人权组织称，多人在获释后不久又被逮捕。

缅甸军政府领导人敏昂莱周一发表电视演说，重申军政府致力于推动缅甸和平进程。随后国营电视台宣布，当局基于人道立场，决定赦免参与反政变示威而被逮捕或被通缉的5636人。

维权者认为，亚细安上周决定不邀请敏昂莱出席本月底的亚细安峰会后，军政府为了重建国家形象才决定大赦政治犯。

这批从仰光、曼德勒、密铁拉、掸邦首府腊戌等地监狱或拘留所获释的政治犯包括翁山淑枝政党发言人蒙育瓦昂信、著名喜剧演员扎尔加纳及多名记者和网红。然而不久，一些获释者又被逮捕。

缅甸政治犯援助协会对路透社说，截至周二（10月19日）晚，约有40人在获释后又立即被扣押。当地媒体包括缅甸民主之声及新时代媒体也报道有多人重新被捕。