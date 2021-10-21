审前已签声明接受白礁主权裁决 马哈迪：马国须遵守诺言

（吉隆坡综合讯）马来西亚前首相马哈迪说，白礁主权案在国际法庭开审前，马国与新加坡都签署声明同意接受国际法庭裁决而不会上诉，因此马国必须遵守诺言。

马哈迪昨天（10月20日）发布声明为自己2018年撤销上诉此案辩护时说：“（新马两国审前同意）不针对国际法庭提出上诉，国际法庭的裁决是最终裁决。唯有接受并尊重裁决，国际法庭才会接受（审理此案）。”

他说：“有尊严的国家必须遵守诺言，无耻之国才食言。结论就是结论，若一个国家不守诺言，就无法再与其他国家达致任何协议，它将成为不入流的国家。”

马哈迪：若开战争夺未必赢 更难承受成本和人命损失

他说，马国多年来一直透过谈判争取白礁主权，但并不成功。“那么，马来西亚还有什么选择？我们大可开战来争夺，但其成本和所将牺牲掉的人命则很昂贵，这是马来西亚所不能接受的，况且我们未必赢。”

马国首相依斯迈沙比里10月9日宣布，内阁同意成立一个由前总检察长阿班迪领导的特别委员会，调查希盟政府终止上诉此案是否涉及人为疏忽。柔佛苏丹依布拉欣10月14日在面簿表示，希盟政府放弃上诉此案如同“未战先降”，他谕令政府彻查此案。

国际法庭2008年5月以12票对四票，判决白礁归属新加坡，同时将中岩礁的主权判给马国。阿班迪2017年2月2日代表马国向国际法庭提交司法审核申请，法庭定隔年6月进行公开听证会。

希盟2018年5月上台后，马哈迪政府随即宣布，马国接受国际法庭相关判决，不再针对相关判决要求解释。马国政府也通知新加坡和国际法庭有关不再复核此案的决定。

按国际法庭条例，此案申请复核的10年期限已过，因此国际法庭2008年5月关于白礁主权归新加坡的判决将保持不变，马国未来也无法再通过国际法庭推翻这项判决。