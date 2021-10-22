泰国为提振疫情后经济 暂停房贷限额以拯救房市

（曼谷综合电）为了提振冠病疫情重创的经济，泰国央行昨天（10月21日）宣布，暂停住房抵押贷款限额，以扶持低迷的房地产市场。

冠病疫情来袭，泰国经济两大支柱——出口和旅游业首当其冲，以至这个东南亚第二大经济体去年经济萎缩了6.1%，是20多年来最糟。泰国央行预测今年增长也只有0.7%。

泰国当局为了提振经济，自去年以来已出台了一系列政策，昨天宣布了拯救房市的措施。

按计划，购房者可获得相当于房地产价值100%的贷款，直到2022年底，之前的顶限是70%至90%，取决于所购房屋的类型和数量。

泰国央行副行长马利卡马斯在新闻发布会上说，这是为了促进房地产业和相关行业的发展；这个领域占泰国经济总量的9.8%，雇用280万人。

他说，如果没有额外的刺激措施，房地产领域在2025年之前将不可能回到疫情状态。

“疫情严重打击了我们的经济，所以我们必须推出额外措施来振兴经济。取消住房贷款限额将有助于吸引高收入群体的过剩储蓄和释放被压抑的房地产需求。”

这个消息让市场士气为之一振，房地产商股指立即上升了1.7%，达到四个月来的新高。

泰国再批准约37亿元救济配套

泰国内阁周二刚批准另外920亿泰铢（约37亿新元）的救济配套，其中一大部分将用于帮助小型企业保留420万个工作岗位。

为了引入更多海外资金，内阁周二也批准了一个特别计划，向外国人发出特别签证前去投资或工作，条件是在一年内投资至少100万美元于房地产、企业或者证券。

当局希望能吸引至少1万名外国带入大约3000亿泰铢（约121亿新元）的投资。