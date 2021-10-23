维权组织：释放5000多政治犯后 缅军方重新逮捕逾百人

（曼谷综合电）缅甸军政府本周稍早时才刚刚释放5000多名政治犯，但当地一个维权组织声称，军方随后又重新逮捕了上百人。

缅甸自今年2月军方发动政变后陷入混乱，根据缅甸政治犯援助协会，至今已有超过1100人在军方的血腥镇压行动中被杀，另有逾8000人遭逮捕。

军政府本周一宣布，当局基于人道立场，决定配合佛教盛大的点灯节来临，赦免参与反政变示威而被逮捕或通缉的人。据报道，获释者包括原来执政的民盟发言人蒙育瓦昂信、著名喜剧演员扎尔加纳，以及多名记者和网红。

目前很难证实缅甸各地获释的确切人数，但据悉，许多人是在签署保证不会再犯的文件后才重获自由。

缅甸政治犯援助协会称，有至少110名异议分子获释后重新被捕。该组织发表声明说：“有些人一回到家又被捕，还有些人被告知名字出现在释放名单上，被带到监狱大门，却因遭控额外罪名，又被捉进去。”

联合国缅甸人权状况特别报告员安德鲁斯日前曾发推文表示，军政府释放政治犯并不是因为改变想法，而是迫于国际压力。

维权者也认为，亚细安决定不邀请缅甸军方领导人敏昂莱出席本月底的亚细安峰会后，军政府为了重建国家形象才决定大赦政治犯。

联合国特使：

缅甸正走向内战

即将卸任的联合国缅甸问题特使布尔格纳前天在新闻发布会上指出，缅甸正走向内战，但军方却“无意进行和解对话”，缅甸恢复民主和民主改革的大门即将关闭。