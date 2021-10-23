泰国把入境可免隔离国家旅客 从10国增至45国一地区

（曼谷综合电）为加速旅游业的复苏，泰国政府决定将已接种冠病疫苗旅客入境免隔离的国家名单从原有的10个国家增加至46个。

泰国政府在冠病来袭后关闭了边境，这重创了泰国主要经济支柱之一的旅游业。随着自4月份暴发的最新一波疫情受到控制，泰国政府决定逐步开放边境，以振兴旅游业。

泰国当局上周宣布，将从11月1日起推出免检疫旅行安排，允许10个低风险国家的已完成接种旅客，在入境泰国时无须隔离，其中就包括新加坡、美国、英国、中国和德国的旅客。

泰国首相巴育周四在面簿发表贴文表示，入境免隔离的国家名单将扩大三倍，共有45个国家与一个地区已完成接种的旅客，只要出示证明没有染疫的文件就无须接受隔离，只须在入境时再进行病毒检测。

新增国家地区包括香港

澳洲日本瑞士荷兰等

巴育没有表明新增加的免检疫入境的国家有哪些，但泰国外交部过后公布了最新名单，新增加的国家和地区包括香港、澳大利亚、日本、瑞士和荷兰等。

巴育在贴文中指出，泰国必须加快开放边境，“如果我们一直等到做了全面准备才开放，那就太迟了。到时候，游客可能都早已选择到其他国家去游玩了。”

巴育：卫生部加快接种步伐

他补充道，政府自然清楚加速边境开放会增加社区感染的风险，但他说：“这是我们必须承担的风险。我觉得，泰国如今和其他国家一样，已能更好地应对冠病疫情的风险，而我们也必须学会与病毒共存。”

此外，巴育透露，卫生部将加快疫苗接种的步伐。他说：“希望我们在即将来临的年终长假期能够迎来一些好消息。”