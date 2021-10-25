缅军领导人誓言 “尽可能”配合落实亚细安五点共识

（仰光综合电）缅甸军方领导人誓言，将“尽可能”配合落实今年4月与亚细安达成的五点共识，以推动缅甸和平进程。

缅甸军方昨天通过国营媒体发表声明说，基于与其他国家和平共处原则，军政府将致力于与亚细安合作，实现与亚细安达成并由西方国家和中国支持的五点共识。

亚细安成员国与缅甸军方领导人敏昂莱今年4月在亚细安特别峰会上，就化解缅甸政治危机制定了重返和平路线图。缅甸军方同意停止暴力、与缅甸各方进行建设性对话、委任一名亚细安特使促成各方对话、接受救援和允许亚细安特使访缅。

然而，缅军方至今未就这五点共识采取任何实质行动。有鉴于此，亚细安成员国外交部长本月15日决议，不邀请敏昂莱出席明日起至本周四（本月26日至28日）的亚细安峰会，改而邀请缅甸委派一名非政治代表出席。

亚细安一向秉持不干涉成员国内政的原则，数十年来奉行通过协商而不是采取惩罚措施来解决问题。这次是亚细安首次因某个成员国内政问题而采取应对行动。

缅甸军政府上周五驳斥亚细安的决定，指责亚细安违反原则，强调缅甸政府首脑享有参与亚细安峰会的平等和充分权力，并坚持不会派非政治代表出席峰会。

亚细安缅甸问题特使不获准与翁山淑枝会面

与缅军方同一阵线的联邦巩固与发展党当天呼吁军政府与反政变人员展开对话，但军政府周六晚表示，“不能接受……与恐怖武装团体对话和谈判”，所指的包括由大部分前民盟政府议员组成的民族团结政府。

受委为亚细安缅甸问题特使的文莱外交部第二部长埃里万尤索夫原定上周访缅，但军政府坚决不让他与翁山淑枝会面，称她目前被拘留且面对多项指控，并警告埃里万尤索夫不要与反对派势力接触，包括反军政府人员成立的影子政府，促使埃里万尤索夫将访缅行程推迟。

军政府在昨天的声明中重申了它在掌权后公布的恢复民主五点“路线图”，并坚称它才是缅甸的合法当权者，也再次否认军方接管执政权是一场政变，而是对由翁山淑枝领导的原民选政府构成的威胁做出的必要及合法干预；军方一再坚称，民盟在去年11月的全国大选中存在舞弊行为。