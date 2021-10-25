泰国拟吸引高端游客入境 廉价旅社业者担心被冷落

（清迈路透电）泰国政府日前宣布从下个月起允许40多个来自低风险国家并已完成疫苗接种的旅客入境免隔离，让当地旅游业者为之振奋。然而，政府振兴旅游业的战略重点在于贵精不贵多，让许多小酒店和其他依赖背包客廉价旅社业者担心被排除在外。

尽管当局希望加速边境开放将能在最短时间内振兴旅游业，但现阶段将焦点放在吸引高端游客对泰国来说更为有利。

泰国副首相兼能源部长素帕塔纳蓬上周在新闻发布会上说：“与其期待由4000万名游客来创造2万亿泰铢（约808亿新元）的收入，我们倒不如把重点放在消费力强的优质游客身上。这有助于保护国家环境和自然资源。”

希望在明年4月之前吸引多达100万名高端游客

他表示，政府希望在明年4月之前吸引多达100万名高端游客，但他没有具体说明要如何吸引这类游客或哪些属于“优质游客”。

旅游业是泰国主要经济支柱之一，在冠病疫情导致边界关闭、全球旅游停摆之前的2019年，泰国接待多达3980万名外国游客，旅游收益逾600亿美元。然而，去年泰国旅游收入暴跌82%，损失多大500亿美元，今年预计到访的游客也仅有约10万人。

中等价位酒店：所有企业都应该拥有相同机会

泰国第二大城市清迈著名古城一家中等价位酒店的经理拉查娜说：“清迈一直吸引着各种类型游客，所以当局只关注高消费游客的战略是不对的。我们这些迎合其他类型游客的旅游业者又该怎么办呢？当边境重新开放时，所有企业都应该拥有相同的机会。”

其实不只是泰国，还有不少国家也在冠病疫情的影响下决定减少对大众消费旅游业的依赖，而更倾向于可持续旅游业模式，以减少对环境的破坏，以及避免引起当地居民受旅游业推动而对房价高涨的不满。

印度尼西亚峇厘岛就是目前极力吸引高端游客的地方之一。监督峇厘岛重开大门的印尼海洋事务与投资统筹部长卢胡特说：“我们会过滤游客。我们不希望背包客涌向峇厘岛，我们只想接待优质游客，这样一来，峇厘岛就可以保持干净。”

泰国政府有意效仿峇厘岛，将自7月就有条件开放边境的普吉岛包装为“高素质”旅游景点。

对清迈的旅游业者来说，一年多来，街头空荡荡的情景早已将他们推向悬崖边缘而濒临破产，他们目前只要看到游客回流就已心满意足。

拉查娜说：“如果游客能够多花钱，那当然是好事。但我们还是希望所有类型游客都能来，因为我们已经饱受冠病疫情煎熬多时。”