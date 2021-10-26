今起举行 缅军政府恫言不派代表出席 亚细安峰会传将继续向缅甸施压

据报道，亚细安领导人将在峰会后发表的主席声明中继续向缅甸施压，希望军政府遵守４月与亚细安达成的五点共识，批准特使入境调停当地各方冲突及建立互信。

（仰光综合电）亚细安峰会今天起至周四以视讯方式召开，缅甸问题受到关注。由于亚细安不让缅甸军政府领袖敏昂莱出席峰会，缅甸周一威胁完全不派代表出席峰会。

另据报道，亚细安领导人将在峰会后发表的主席声明中继续向缅甸施压，希望军政府遵守今年4月与亚细安就推动缅甸和平进程达成的五点共识，批准亚细安特使入境调停当地各方冲突及建立互信。

根据日本共同社取得的亚细安峰会主席声明草案，亚细安将要求军政府“让亚细安特使访问缅甸以建立信任与信心，同时可充分接触有关各方”。

缅甸至今未批准文莱外交部第二部长埃里万·尤索夫做为特使访问缅甸，是因为他坚持会见“一些特定人士”。这些特定人士相信包括缅甸前国务资政翁山淑枝及其他反对派领导人。

报道说，军政府坚决不让埃里万与翁山淑枝等人会面，并警告他别接触缅甸地下政府。亚细安消息人士透露，埃里万将在此次峰会之后，继续努力与缅军领袖进行协商。

亚细安成员国与缅甸军方领导人敏昂莱在今年4月举行的亚细安特别峰会，就化解缅甸政治危机达致五点共识。但缅方至今未就此采取任何实质行动。亚细安成员国外长10月15日决议，不邀请敏昂莱出席本次的亚细安峰会，并请缅甸委派一名非政治代表出席。

军政府发言人左敏吞周一证实，亚细安邀请军政府外交部常任秘书钱艾（Chan Aye）做为非政治代表出席亚细安峰会，但军政府尚未决定是否派他出席。

左敏吞说：“一些亚细安国家——不是全部——违反了亚细安宪章，不把我们放在同一水平上。对我们来说，参加一个不让我们与其他人处于同一水平的会议，就像是对我们国家主权的攻击。这就是为什么我们不确定是否会参加。”

日媒：不邀请敏昂莱出席 因民族团结政府也要求参加

他补充说：“鉴于这是国家领导人的峰会，他们应该邀请国家领导人。”

共同社说，亚细安不邀请敏昂莱等缅军高层出席峰会的另一个重要原因，是反对派组建的民族团结政府也正式要求出席峰会。

民族团结政府代外交部长、前民盟国会议员钦玛昂致函亚细安其他九国外交部长表示：“我们希望取回我们与其他亚细安伙伴在峰会并肩同坐的合法席位。我们也相信我国人民目前苦不堪言的处境，将是此次峰会当务之急。”

亚细安消息人士说：“当（缅甸）国内出现政权合法性的争议时，（亚细安）无法插手其内政。”换言之，对于何人有权代表缅甸出席此次峰会，亚细安其实进退两难。