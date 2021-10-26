菲回收商将塑料垃圾制成建筑材料

（马尼拉综合电）菲律宾的塑料垃圾危机日益严重，当地一群回收商试图变废为宝，把堵塞河流和污染海滩的瓶子、一次性小袋和零食包装纸，变成环保建筑材料。

这群回收商自称塑料火烈鸟（Plastic Flamingo或The Plaf）。他们会把收集到的废物碾碎，塑造成称为“生态板材”的柱子和板子，可用于建造围栏、平台，甚至是避难所。

这家社会企业的负责人雷耶斯说：“（它）是100%升级改造的材料，100%由塑料废料制成，我们还加入了一些添加剂和着色剂，而且它不会腐烂，免维护且不会碎裂。”

塑料火烈鸟至今已收集了100多吨塑料垃圾，为缓解一个影响全球的地方性问题做出贡献。

根据牛津大学“用数据看世界”2021年报告，全球约80%的海洋塑料来自亚洲河流，仅菲律宾就占了其中的三分之一。

菲律宾没有制定解决塑料问题的明确战略，其环境部门表示已与制造商联系，以确定管理废物的方法。

但是，冠病疫情使得与塑料垃圾的斗争变得更加难以取胜。

联合国：全球每年产生约3亿吨塑料垃圾

根据联合国环境规划署的数据，全球每年产生约3亿吨塑料垃圾，而这一问题正因冠病大流行而加剧。疫情导致大家对塑料面罩、手套、外卖食品容器的需求增加了，而网上购物激增也带动了泡沫包装的需求。

塑料火烈鸟的营销助理艾利森·陈说：“人们不知道如何处理这些塑料。我们提供这条途径，而不是将其丢进垃圾填埋场或海洋……你把它们交给像我们这样的回收中心，我们会将它们升级为更好的产品。”

除了解决废物问题外，塑料火烈鸟也正在与其他非政府组织磋商，要使用可持续建筑材料帮助重建被台风摧毁的房屋。