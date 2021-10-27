李总理：强烈吁缅军政府与亚细安特使合作

亚细安和缅甸军政府领袖敏昂莱今年4月针对化解缅甸政治危机达致五点共识，然而缅方至今没有任何行动。李显龙总理呼吁缅甸军方尽快与亚细安缅甸问题特使埃里万尤索夫展开全面合作。

（斯里巴加湾综合电）亚细安峰会昨天在缅甸不派代表出席的情况下召开视讯会议，缅甸政变后未解决的危机是此次峰会的焦点课题。李显龙总理在峰会上说，新加坡坚决支持亚细安通过积极、和平及具建设性的方式，协助缅甸。

李总理重申新加坡致力于落实今年较早时达致的五点共识，也就是派出亚细安特使尽快与缅甸各方接触，促成不同利益相关者之间的调解。

亚细安和缅甸军政府领袖敏昂莱今年4月针对化解缅甸政治危机达致五点共识，然而缅方至今没有任何行动。对此，李总理说：“这个工作进展缓慢，对缅甸人民和亚细安作为一个基于规则组织的信誉，造成了负面影响。”他呼吁缅甸军方尽快与亚细安缅甸问题特使埃里万尤索夫（Erywan Yusof）展开全面合作。埃里万尤索夫也是文莱外交部第二部长。

对于缅甸缺席昨天上午举行的两场亚细安峰会。柬埔寨首相洪森说：“今天，亚细安并没有把缅甸逐出亚细安的框架外，是缅甸放弃自己的权利……现在的局面是亚细安缺一，那不是因为亚细安，而是缅甸。”柬埔寨将是明年亚细安的轮值主席国。

印度尼西亚总统佐科在峰会上表示，缅甸缺席，是对亚细安的外交努力表现出“不耐烦的态度”。印尼外长雷特诺说：“总统提醒我们，遵守互不干预原则很重要。然而，我们也应该捍卫其他的原则比如民主、良治、尊重人权和符合宪法的政府。”

亚细安轮值主席国文莱的苏丹波基亚说，缅甸是亚细安大家庭的成员，应该给予缅甸空间，在互不干预原则下恢复正常。

缅甸：缺席并非抵制峰会

缅甸军政府自今年2月发动政变夺权至今，拒绝让外界入缅调停。本月早前亚细安基于缅军政府没有尽力平息国内的暴力冲突，决定不邀请军政府领袖敏昂莱，转而邀请军政府外交部常任秘书钱艾，以非政治代表身份出席，但遭到军政府拒绝。

缅甸军政府外交部昨晚发表声明指，缅甸不出席亚细安峰会，是因为亚细安没有邀请军政府领导人或部长出席，“并非要向亚细安抗议或是抵制峰会”。

李总理昨天重申，新加坡完全支持亚细安在这个充满挑战的时期，为维护亚细安信誉做出艰难但必要的决定。

“我们全力支持轮值主席国文莱及特使。与此同时，亚细安各成员国也应继续通过亚细安人道主义援助协调中心，以透明和包容的方式，为缅甸人民提供急需的人道主义援助。”

马来西亚首相依斯迈沙比里在推特上发文说，马国全力支持文莱的决定。

泰国首相巴育在峰会上表示，他希望缅甸可以信任亚细安，协助该国“取得和平稳定，以及恢复民主进程”。巴育提到，缅甸问题能否妥善解决，考验亚细安解决本区域内部问题的能力。

白宫发表声明说，出席亚细安—美国峰会的美国总统拜登，谴责缅军政府发动政变夺权和诉诸暴力的可怕行径，并对此表达深切关注。拜登呼吁军政府立即结束暴力镇压、释放不当被扣留者，同时恢复国内民主。

在峰会举行前夕，白宫国家安全顾问沙利文周一同缅甸反对派组建的民族团结政府代表会面。围绕这次峰会，缅甸军政府和民族团结政府都在争夺政权合法性。共同社早前报道，民族团结政府曾致函亚细安其他成员国要求出席峰会。

白宫周一发表声明说：“沙利文在会谈中强调美国会继续支持缅甸的亲民主运动，双方讨论了现阶段为恢复缅甸民主所作的努力。”

观察家认为，亚细安展示了姿态，但对缅甸所能发挥的影响力有限，峰会要促使缅军政府作出改变的可能性微乎其微。一名东南亚外交官员对法新社说：“在缅甸问题上，亚细安看法分歧……会议不大可能对此取得任何实质进展。”