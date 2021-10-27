泰国出现首起德尔塔变异体AY1病例 另有18起“阿尔法+”病例 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年10月27日 5:00 AM 泰国冠病疫情近来日趋改善后，当局也放宽一些防疫管制，并准备下周一开放让更多国际游客入境。图为当地民众周一在314公尺高的曼谷王权云顶大京都大厦观景区拍照。（法新社） 字体大小: 小 中 大 世界卫生组织已将德尔塔变种毒株列为须关注的变种冠病毒株，它在全球已经出现多种变异体。变异体AY1病例主要出现在欧洲，变异体AY2病例主要集中在美国，AY4.2毒株则正在英国蔓延。（曼谷综合电）泰国下周将进一步开放边境让更多国家游客入境并通行全国，但周二却通报首起德尔塔变种毒株的变异体AY1病例，以及18起“阿尔法+”变种毒株病例。政府随即出面安抚民心，强调发现变异体病例仍属正常。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 泰国 变异体 变种毒株 德尔塔 冠状病毒19 槟城张弼士故居 获颁全球豪华遗产酒店大奖 马来人和非马来人不断分化 纳西尔：马国需要“重置” 减少精英主义