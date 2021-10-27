泰国出现首起德尔塔变异体AY1病例 另有18起“阿尔法+”病例

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年10月27日 5:00 AM

泰国冠病疫情近来日趋改善后，当局也放宽一些防疫管制，并准备下周一开放让更多国际游客入境。图为当地民众周一在314公尺高的曼谷王权云顶大京都大厦观景区拍照。（法新社）
泰国冠病疫情近来日趋改善后，当局也放宽一些防疫管制，并准备下周一开放让更多国际游客入境。图为当地民众周一在314公尺高的曼谷王权云顶大京都大厦观景区拍照。（法新社）

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世界卫生组织已将德尔塔变种毒株列为须关注的变种冠病毒株，它在全球已经出现多种变异体。变异体AY1病例主要出现在欧洲，变异体AY2病例主要集中在美国，AY4.2毒株则正在英国蔓延。

（曼谷综合电）泰国下周将进一步开放边境让更多国家游客入境并通行全国，但周二却通报首起德尔塔变种毒株的变异体AY1病例，以及18起“阿尔法+”变种毒株病例。政府随即出面安抚民心，强调发现变异体病例仍属正常。

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