新加坡社会学者海泽 将出任联合国缅甸事务特使

联合国任命新加坡社会学者诺琳·海泽成为新任联合国缅甸事务特使。这是首次有来自东南亚的资深专家及外交官受委负责联合国的缅甸事务。

联合国秘书长古特雷斯周一做出上述宣布，73岁的海泽（Noeleen Heyzer）将接替来自瑞士的克里斯汀·伯格纳（Christine Schraner Burgener）。据联合国官网，海泽长期在联合国工作，主要负责亚洲与太平洋地区的事务。她2007年至2014年担任联合国亚洲及太平洋经济社会委员会执行秘书，她是担任此职的首位女性。