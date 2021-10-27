新加坡社会学者海泽 将出任联合国缅甸事务特使 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年10月27日 5:00 AM 新加坡资深社会学者海泽将出任联合国缅甸事务特使，这是首次有来自东南亚的资深专家及外交官受委负责联合国的缅甸事务。（海峡时报） 字体大小: 小 中 大 联合国任命新加坡社会学者诺琳·海泽成为新任联合国缅甸事务特使。这是首次有来自东南亚的资深专家及外交官受委负责联合国的缅甸事务。联合国秘书长古特雷斯周一做出上述宣布，73岁的海泽（Noeleen Heyzer）将接替来自瑞士的克里斯汀·伯格纳（Christine Schraner Burgener）。据联合国官网，海泽长期在联合国工作，主要负责亚洲与太平洋地区的事务。她2007年至2014年担任联合国亚洲及太平洋经济社会委员会执行秘书，她是担任此职的首位女性。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡 缅甸 诺琳·海泽 联合国缅甸事务特使 槟城张弼士故居 获颁全球豪华遗产酒店大奖 马来人和非马来人不断分化 纳西尔：马国需要“重置” 减少精英主义