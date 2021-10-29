两国多部门正商讨 马计划与新开通疫苗接种者旅游走廊

马来西亚旅游、艺术及文化部长南茜苏克利透露，由于新加坡的旅遊业是属于贸工部管辖，她今天将与新加坡贸工部长颜金勇商讨恢复两国跨境旅行事宜。

（吉隆坡综合讯）马来西亚旅游、艺术及文化部长南茜苏克利说，政府计划为往返马国与新加坡两地的人士开通疫苗接种者旅游走廊，以利两国之间跨境旅游。

《星洲日报》报道，南茜苏克利昨日（10月28日）出席国会下议院会议后对媒体说，马新两国多个部门正商讨疫苗接种者旅游走廊（VTL）事宜，一旦获准，首相依斯迈沙比里将作出宣布。

她说：“其他部长也会与新加坡的部门讨论，以确保此事顺利进行……我们也会把这项课题带到国家安全理事会讨论。”

南茜透露，由于新加坡的旅遊业是属于贸工部管辖，她今天（周五）将与新加坡贸工部长颜金勇商讨恢复两国跨境旅行事宜。

她也希望旅游业者做好接待外国游客的准备，确保严格遵守国安会制定的防疫标准作业程序。

新加坡早前宣布与文莱、德国、美国、英国、澳洲及瑞士等13个国家开展疫苗接种者旅游走廊计划，让已完成冠病疫苗接种的旅客入境后免隔离，但须在出发前和抵境时接受检测，他们也只能乘搭专属的VTL航班。目前，新加坡政府正与区域邻国等伙伴就互相安全重开及恢复紧密连接性进行商讨。

马国冠病疫情趋缓及超过九成的成年人口完成接种疫苗后，政府开始积极准备重开边境，包括指示柔州政府与新加坡接洽重启互惠绿色通道（RGL）事宜。昨日，马国单日新增确诊病例连续三天上升，报6377起，其中500人入住加护病房及207人需要呼吸辅助器。截至27日，死亡病例录得98起，其中32起是送院前死亡。

令人关注的是，过去八天，马国各州发现259起德尔塔及两起贝塔变种毒株病例，其中雪兰莪占最多，达72起，槟城及吉打各占33起和29起。

马国首相促请亚细安各国制定策略重振跨境价值链

南茜上周说，马国放眼下个月重开边境让国际旅客入境，首批获准入境的旅客来源国可能包括新加坡，而卫生部长凯利星期天在新加坡樟宜机场过境期间与新加坡卫生部长王乙康会面，讨论两国之间更开放和便捷的跨境旅行安排。

另一方面，首相依斯迈沙比里昨日在第14届亚细安东部成长区（BIMP-EAGA）峰会上说，为了振兴受疫情重挫的旅游业，该地区成员国文莱、印度尼西亚、马来西亚和菲律宾应探讨放宽措施，以缩短跨境旅行隔离条件和简化审批繁文缛节的可能性，让已完成接种疫苗旅客享有自由和安全跨境移动的便利。

他说，所有成员国也必须制定果敢和创新策略来重振因封锁边境而中断的跨境价值链，以确保疫后复苏保持永续发展和竞争力。

此外，马国移民局宣布放宽限制措施，让持有效长期通行证的外籍人士从11月1日起不必申请“出入境准证”（MyTravelPass，MTP），即可入境。

这些外籍人士包括外交官、永久居民、学生准证、第二家园准证及外籍家庭帮佣等。他们抵境后仍遵守现行规定及卫生部制定的健康检测和隔离程序。

不过，四类人士仍须通过MTP系统申请入境，即社交访问、持逾期长期通行证、刚批准的就业通行证及专业访问准证或短期商务旅客。