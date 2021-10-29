泰国下周一进一步放松入境管制 准备迎接更多国际旅客

（曼谷综合电）泰国下周一（11月1日）将进一步放松入境管制，政府特别为此在机场举行了演习，航空领域人员也准备就绪迎接更多国际旅客。泰国为了应付冠病疫情，近19个月来实施严格出入境管制而影响旅游业。当局希望新措施能拉抬旅游业及整体经济表现。

泰国首相巴育10月21日宣布，11月1日起入境免隔离的名单增至46个国家及地区已完成接种的旅客。这些旅客只要出示证明没有感染冠病的文件，入境后就不必隔离但须接受冠病检测。泰国航空公司协会主席普提蓬说：“大家对此期盼已久。”

从巴育宣布到扩大开放入境的时间只有11天，因此泰国各航空公司无不立即展开各项准备工作。这包括将停飞已久的飞机从停放处开回来。这些客机的引擎在停放期间都遮盖起来并加强保护，以免长期停放而导致系统停摆。

对于这些准备工作，泰国亚航工程部门主管班耶特说：“这些都在我们的DNA里面，因此（我们）很容易回来并进入状况。这就像骑脚踏车。”

泰国亚航目前已经启动60架飞机中的10架，曼谷航空则启动38架飞机中的13架。这些营运中的飞机主要应付政府今年7月开放普吉岛和苏梅岛之后的国内旅客。这两家航空公司都预计接下来将增加往返柬埔寨、新加坡以及马来西亚的航班。

泰国政府为让开放入境的流程更顺畅，周三特别在曼谷素旺那普国际机场举行一次演习。演习模拟一架满载乘客的班机抵境后，机场人员、卫生官员与海关人员就根据标准作业程序操演。演习同时测试机场的电子扫描系统。

素旺那普国际机场总经理吉地蓬说：“所有入境旅客都会取得二维码并由疾病控制署官员检查。检查项目包括旅游保险、接种证明及预定的酒店等。”

原本非常繁忙的素旺那普国际机场在疫情期间死气沉沉。吉地蓬认为，航空交通接下来将逐步稳健恢复。“我们认为航班预定量将增加。”

曼谷市各部门开会协调避免旅客引发新一波疫情

与航空业息息相关的旅游业是泰国经济命脉，两者都遭冠病疫情重创。疫情暴发前，泰国在2019年迎来约4000万人次的旅客。放宽入境管制前，当局原本预估今年只有约10万人次。不过泰国旅游局周三表示，接下来两个月将有约30万旅客从曼谷入境。

据《曼谷邮报》报道，曼谷市长阿斯温周三针对放宽入境管制而与各相关部门召开视讯会议，协调如何避免大量外国旅客进入曼谷而引发新一波冠病疫情。

政府放宽入境管制将有助旅游业复苏并拉抬经济表现，但这并不能一蹴而就。泰国财政部周四就将今年的国内生产总值（GDP）预估值，从7月份预估的1.3%调降至1%。不过，泰国财政部财务政策办公室总监蓬猜说，出口及旅游领域明年将带动泰国的GDP取得4%增长。这比财政部原本预估的5%稍低。

冠病疫情方面，泰国公共卫生部周四通报，当地新增9658起病例，累计188万4973起。死亡病例增加84起，累计1万9006起。