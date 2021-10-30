不堪取缔与冠病侵袭 曼谷街头美食文化加速消亡

（曼谷路透电）泰国首都曼谷向来以街头美食著称，但近年来许多靠着喂饱顾客维生的街头小贩被政府严格取缔和驱赶，冠病的侵袭更是加速曼谷街头美食文化的消亡。

曼谷街头各式各样的摊贩便宜美食不仅是当地民众生活的重要部分，也是吸引许多游客的一大特色。这些主要由第一或第二代中国移民经营的摊贩售卖泰式炒面、炖猪膝、油鸡饭等美食，往往都能让人一闻就食指大动。

外媒：曼谷街头至少七著名摊贩死于冠病

然而，近年来曼谷当局为了整顿市容并缓解拥堵的交通，开始驱赶并取缔路边的传统小吃摊贩。对这些街头摊贩来说，冠病疫情带来的冲击更是雪上加霜，甚至有一些著名摊贩在染疫后逝世，以致这些小吃摊的美食极可能走入历史。

根据路透社统计，自暴发疫情以来，至少有七名家喻户晓的曼谷街头摊贩不敌冠病去世，其中包括在唐人街售卖粿汁近50年的单差。

撰写过两本泰国街头美食指南的作者差瓦迪形容：“冠病疫情带来的直接后果就是消费者的选择更少了。这也进一步侵蚀了社会上为数不多的真正民主的地方之一，因为在这里，任何人无论社会地位如何，都可以为了一碗面条或一盘咖喱饭排队。”

面对街头美食文化消亡的威胁，这些病故小吃摊贩的后代誓言，要带着传承继续前进。

阿杜维奇在73岁父亲单差过世后，继续经营这个曾在2019年获得了米其林“必比登推介”美食奖的小吃摊。

42岁的阿杜维奇受访时说：“父亲在世时，我就一直在帮他准备汤底。如今他不在了，我还是每天准备汤底，这样会让我感觉他不曾离开。这门生意是我父亲的最爱，而我最敬爱的是我的父亲，所以无论多困难，我也会一直做下去。”

距离粿汁小吃摊仅650米有一家卖潮州炖鸭的小吃摊“志成兴”，其66岁老板娘不久前也因患冠病病死。她的39岁女儿莎莉莎最初没打算继承家业，但为纪念母亲，她最终接过了小吃摊，由她的姐姐负责烹饪，她则帮助家人推销。

莎莉莎说：“我不希望妈妈珍贵的食谱就这样消失，这是她的一生。如果顾客对我们说，我们做出的炖鸭尝起来和妈妈做的一样，我会非常高兴。一些顾客叫我们不要放弃，因为他们无法在其他地方吃到这样的食物。”