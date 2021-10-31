马国工商界及分析员担忧 征收繁荣税会吓跑投资者

（吉隆坡综合讯）马来西亚政府在2022年财政预算案中宣布，将首次向高收入企业征收高达33%的“繁荣税”，引起工商界及经济分析员担忧会吓跑投资者，影响投资情绪及削弱马国的区域竞争力。

他们认为，繁荣税会造成长期影响，尤其商家可能把税务负担转嫁给消费者，导致变相起价。他们建议政府若要增加税收，可重启消费税，但税率应是3%或4%，而非之前的6%。

不过，掌管经济事务的首相署部长慕斯达法说，征收一次性的繁荣税是更公平的做法，因为若和暴利税相比，繁荣税不针对特定公司，而是涵盖所有可征税收入超过1亿令吉的公司。

他前天在财政部长提呈预算案后召开记者会，针对新的繁荣税指出，过去有人建议向赚取巨额收益的企业征收暴利税，但政府担心会影响投资环境及造成不公平。“而繁荣税更公平……冠病导致马国面临财务困境，这些成功的公司应通过一次性征税为国家作出贡献。”

不过，马来亚大学经济学者莫哈末纳扎里认为，这等同于惩罚表现良好的企业。“（政府）应鼓励企业自愿捐献给冠病基金。面对财务困难，政府应减少支出，而不是惩罚企业。”

财长扎夫鲁前天在国会提呈明年度财案时说，政府将向收入超过1亿令吉（约3300万新元）的企业征收一次性的繁荣税；这些企业可征税收入中首1亿令吉的税率将维持在现有的24%的企业税，之后的收入则征收33%繁荣税。

对此，马国中华总商会（中总）在当晚举行的有关新财案的论坛中指出，这是历来针对公司企业的最高课税，而国家刚步入冠病疫情后的经济复苏阶段，此时推出这样的政策不利于大型企业和外资，也会抑制投资兴趣。

中总社会经济研究中心执行董事李兴裕说，虽然政府表明这是一次性征税，但对投资情绪仍会造成很大影响。“外资会担忧，以后会不会又因为出现新的挑战和危机，再有新的一次性税收？”

他也说，马国现有的企业税税率是24%，相较于同区域的新加坡（17%）、印度尼西亚（22%），以及税率皆为20%的泰国、越南、柬埔寨和老挝等，马国税率偏高，若再征收繁荣税，必定影响马国在本区域的竞争力。

中总总会长卢成全认为，不管是企业或政府，开源节流是理财的不变法则，但新财案显然在节流方面不足，“至于开源，政府可从消费税着手，但最好是2023年重启，才能全面规划以更好地增加税收。”